Керівника апарату КМДА Загуменного, підозрюваного у використанні підроблених запрошень для відряджень за кордон, відсторонили від посади, - прокуратура

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонив від посади керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади - до 28.11.2025 року.

Як зазначається, посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Йдеть про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024. Прізвища чиновника прокуратура не називає, втім відомо, що йдеться про керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Також читайте: Керівник апарату КМДА підроблював документи для поїздок за кордон під час війни - йому оголошено про підозру

Його дії кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; повторне підроблення документа);

за ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа);

за ч. 1 ст. 366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводять слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі