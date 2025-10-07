3 712 60
Россия объявила в международный розыск Арестовича за терроризм и распространение "фейков об армии РФ"
Россия объявила в международный розыск бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
В РФ Арестовича обвиняют в якобы терроризме и распространении "фейков об армии РФ". В феврале 2024 года его заочно взяли под стражу в рамках этого дела.
Российские СМИ, в частности агентство "РИА Новости", отмечали, что Арестович был включен в "перечень террористов и экстремистов" росфинмониторингом.
До речі, а Зелупа вже зняв з нього звання під-полковника, яким його наділив?
"Агент Кремля Собчак берет трехчасовое интервью у агента Кремля Арестовича в Лондоне.
Интервью получилось резонансным (его тягают по соцсетям).
Сегодня Кремль объявляет экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в розыск в России. Это чтобы в Украине не подумали, что он - агент Кремля.
Я крайне брезгливо отношусь к этому персонажу и не по причине того, что он написал обо мне несколько десятков постов с 2014 года, участвуя в ФБ-кампании по моей дискредитации (вместе с Богуцкой и еще парой десятков блогеров или ЛОМов тех времен). А по причине его презрения к Украине."
(с)О.Пономар.
🤡 Арестович: «Є трошки. Я не фанат. Є 12-15 пар»
Спойлер: Арестович за своєю надутою «величчю» не зрозумів, що його потролили, як першокласника.
президентУкраїнипрезерватив попав "в просак"
Єрмак - кров від крові українського народу. Найчесніший у команді Зеленського. Щирий козарлюга.
Льоха квіти збирався покласти та могили полеглих солдат армії рф, а вони його у розшук за тероризм. Він пів України хотів віддати ***** та його орді, а вони його ворогом роблять. Які не вдячні істоти.
Щось ***** мутить з цим афєрістовичем, підіймає періодично його з небуття та повертає до політичного життя, може медведчук вже не підходить на роль ватажка окупанта, тому Люся у резерві.