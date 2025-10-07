Россия объявила в международный розыск Арестовича за терроризм и распространение "фейков об армии РФ"

Россия объявила в международный розыск бывшего внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

В РФ Арестовича обвиняют в якобы терроризме и распространении "фейков об армии РФ". В феврале 2024 года его заочно взяли под стражу в рамках этого дела.

Российские СМИ, в частности агентство "РИА Новости", отмечали, что Арестович был включен в "перечень террористов и экстремистов" росфинмониторингом.

