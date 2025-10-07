4 606 66
Росія оголосила в міжнародний розшук Арестовича за тероризм та поширення "фейків про армію РФ"
Росія оголосила в міжнародний розшук колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича.
Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
У РФ Арестовича звинувачують у нібито тероризмі та поширенні "фейків про армію РФ". У лютому 2024 року його заочно взяли під варту в межах цієї справи.
Російські ЗМІ, зокрема агентство "РИА Новости", зазначали, що Арестович був включений до "переліку терористів та екстремістів" росфінмоніторингом.
Топ коментарі
+40 Светлана Круп
показати весь коментар07.10.2025 14:23 Відповісти Посилання
+26 MsSkifia #566162
показати весь коментар07.10.2025 14:23 Відповісти Посилання
+17 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар07.10.2025 14:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі, а Зелупа вже зняв з нього звання під-полковника, яким його наділив?
"Агент Кремля Собчак берет трехчасовое интервью у агента Кремля Арестовича в Лондоне.
Интервью получилось резонансным (его тягают по соцсетям).
Сегодня Кремль объявляет экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в розыск в России. Это чтобы в Украине не подумали, что он - агент Кремля.
Я крайне брезгливо отношусь к этому персонажу и не по причине того, что он написал обо мне несколько десятков постов с 2014 года, участвуя в ФБ-кампании по моей дискредитации (вместе с Богуцкой и еще парой десятков блогеров или ЛОМов тех времен). А по причине его презрения к Украине."
(с)О.Пономар.
🤡 Арестович: «Є трошки. Я не фанат. Є 12-15 пар»
Спойлер: Арестович за своєю надутою «величчю» не зрозумів, що його потролили, як першокласника.
президентУкраїнипрезерватив попав "в просак"
Єрмак - кров від крові українського народу. Найчесніший у команді Зеленського. Щирий козарлюга.
Льоха квіти збирався покласти та могили полеглих солдат армії рф, а вони його у розшук за тероризм. Він пів України хотів віддати ***** та його орді, а вони його ворогом роблять. Які не вдячні істоти.
Щось ***** мутить з цим афєрістовичем, підіймає періодично його з небуття та повертає до політичного життя, може медведчук вже не підходить на роль ватажка окупанта, тому Люся у резерві.