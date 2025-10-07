УКР
4 606 66

Росія оголосила в міжнародний розшук Арестовича за тероризм та поширення "фейків про армію РФ"

арестович

Росія оголосила в міжнародний розшук колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича.

Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

У РФ Арестовича звинувачують у нібито тероризмі та поширенні "фейків про армію РФ". У лютому 2024 року його заочно взяли під варту в межах цієї справи.

Російські ЗМІ, зокрема агентство "РИА Новости", зазначали, що Арестович був включений до "переліку терористів та екстремістів" росфінмоніторингом.

розшук (663) росія (68250) Арестович Олексій (383)
+40
О, прикриття агента готове.
показати весь коментар
07.10.2025 14:23 Відповісти
+26
Оппаньки! парашка підсуєтилася, щоб прикрити свого агентика, коли він вже дуже сильно ********* під час "ітерву" з страхопудною Собачак.
До речі, а Зелупа вже зняв з нього звання під-полковника, яким його наділив?
показати весь коментар
07.10.2025 14:23 Відповісти
+17
👩 Собчак: У вас багато пар взуття? Часто перевзуєтеся?»
🤡 Арестович: «Є трошки. Я не фанат. Є 12-15 пар»

Спойлер: Арестович за своєю надутою «величчю» не зрозумів, що його потролили, як першокласника.
показати весь коментар
07.10.2025 14:25 Відповісти
О, прикриття агента готове.
показати весь коментар
07.10.2025 14:23 Відповісти
консервочка ще в автоклаві, але...
показати весь коментар
07.10.2025 14:37 Відповісти
І я про це подумав. Будуть після цього слуги ''слуг'' вставляти абдристовича в списки кандидатів в президенти для соцопитування?
показати весь коментар
07.10.2025 14:50 Відповісти
заодно і "президентський рейтинг" Люсі підняли
показати весь коментар
07.10.2025 15:01 Відповісти
Оппаньки! парашка підсуєтилася, щоб прикрити свого агентика, коли він вже дуже сильно ********* під час "ітерву" з страхопудною Собачак.
До речі, а Зелупа вже зняв з нього звання під-полковника, яким його наділив?
показати весь коментар
07.10.2025 14:23 Відповісти
не зняв, а можливо, навіть "під" змінив на "над"
показати весь коментар
07.10.2025 14:25 Відповісти
Чому Зеленський не присвоїв собі звання солдата, щоб бути Верховним головнокомандувачем із військовим званням?
показати весь коментар
07.10.2025 14:30 Відповісти
Тому що у закулісних хазяїв у нього трошки вище звання за солдата. І навіть за єфрейтора. Невже ти цього не знав? Га? 🤓
показати весь коментар
07.10.2025 14:35 Відповісти
Ахаха. Так він ніби навпаки проштовхував кацапські наративи. Ось так Льоша тебе підставили)
показати весь коментар
07.10.2025 14:24 Відповісти
Ось що каже з цього приводу пінформована людина.

"Агент Кремля Собчак берет трехчасовое интервью у агента Кремля Арестовича в Лондоне.

Интервью получилось резонансным (его тягают по соцсетям).

Сегодня Кремль объявляет экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича в розыск в России. Это чтобы в Украине не подумали, что он - агент Кремля.

Я крайне брезгливо отношусь к этому персонажу и не по причине того, что он написал обо мне несколько десятков постов с 2014 года, участвуя в ФБ-кампании по моей дискредитации (вместе с Богуцкой и еще парой десятков блогеров или ЛОМов тех времен). А по причине его презрения к Украине."
(с)О.Пономар.
показати весь коментар
07.10.2025 14:37 Відповісти
уточнення: агент крємля собчак за прямою вказівкою кірієнка бере інтерв'ю в агєнта крємля люсі-абдристовича, у якому люся за вказівкою кірієнка обіцяє виконати захцянки ***** - віддати ********** чотири області України та Крим
показати весь коментар
07.10.2025 15:19 Відповісти
тепер із пуйлом зустрітися не зможе! Поки що...
показати весь коментар
07.10.2025 14:24 Відповісти
👩 Собчак: У вас багато пар взуття? Часто перевзуєтеся?»
🤡 Арестович: «Є трошки. Я не фанат. Є 12-15 пар»

Спойлер: Арестович за своєю надутою «величчю» не зрозумів, що його потролили, як першокласника.
показати весь коментар
07.10.2025 14:25 Відповісти
Безвідносно до особистості арестовича.. Дивно, що Ви зрозуміли тролінг собчак і не зрозуміли тролінг у відповідь...
показати весь коментар
07.10.2025 15:06 Відповісти
А ти розтлумач . Про що йде мова
показати весь коментар
07.10.2025 15:35 Відповісти
так шо тулмачити? вона питає:"ти часто перевзуваєшся"? а він каже: "не часто, 12-15 разів і все"
показати весь коментар
07.10.2025 16:20 Відповісти
не пойму: пид@ры разыскивают терра или терры разыскивают пид@ра???
показати весь коментар
07.10.2025 14:26 Відповісти
Дарма стараються - в Україні , на таке , не поведуться ...
показати весь коментар
07.10.2025 14:26 Відповісти
Глибоке прикриття. Йому ж в презики балотуватись. Лохів вистачає. Може і в Раду пройти.
показати весь коментар
07.10.2025 14:26 Відповісти
Кажуть, що в презики - навряд, а в Раду проходить по %.
показати весь коментар
07.10.2025 14:27 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 14:27 Відповісти
Наш краш
показати весь коментар
07.10.2025 14:49 Відповісти
Тут він схож, як на Вінника так і на вовчицю
показати весь коментар
07.10.2025 15:39 Відповісти
ЕКс президентУкраїни презерватив попав "в просак"
показати весь коментар
07.10.2025 14:27 Відповісти
А просак це те місце за яке можуть забанити?
показати весь коментар
07.10.2025 14:40 Відповісти
така доля всіх зрадників. І операція прикриття не допоможе. Ківа на параші ховався не врятувало. А це сміття де б не переховувся, все одне кранти, питання лише часу
показати весь коментар
07.10.2025 14:28 Відповісти
Це ж треба бути таким довбойобом щоб в Україні обісратися по повній програмі, утекти за кордон, підлаштувати свою риторику під кацапстан, але й там він нікому не потрібен. І він ще в президенти хоче йти, як використаний гандон він вже нікому не треба, хоче щось комусь доказати
показати весь коментар
07.10.2025 14:29 Відповісти
Так презерватив після використання викидають
показати весь коментар
07.10.2025 14:42 Відповісти
Що ви робите москалі, ви його зараз до рівня ху...ла підвищили. Зараз ху...ло ревнувати почне
показати весь коментар
07.10.2025 14:30 Відповісти
А зебанда не оголосила, бо свій.
показати весь коментар
07.10.2025 14:31 Відповісти
Наскільки я знаю, рашка міжнародні закони не визнає! Вона повинна була спочатку в свій РОЗШУК подати!!!
показати весь коментар
07.10.2025 14:31 Відповісти
Закони не визнає, але з інтерполу цих гнид чомусь не викинули...
показати весь коментар
07.10.2025 14:43 Відповісти
Ніщо так не видавало приналежність до ФСБ таварісча арестовіча, як оголошення в міжнародний розшук. Даже нагородний іменний пістолет "Стєчкіна", посвідчення підписаного Бортніковим не так "палять" Люсю, як те фейкове оголошення в міжнародний розшук. Значить він їм ще потрібен.
показати весь коментар
07.10.2025 14:31 Відповісти
вихованець імперця дугіна люся-абдристович спалився як агєнт фсби вже дуже давно
показати весь коментар
07.10.2025 15:20 Відповісти
Буде прикольно якщо його після заяв про віддачу 4-х областей оголосять у розшук і у нас.Чого ніхто не задає питання-хто цього клоуна привів радником в оп?А так маємо 2-го Шарія.
показати весь коментар
07.10.2025 14:32 Відповісти
Был удивлён, что это говно кому-то ещё интересно. Впрочем, если бы он баллотировался в президенты-я бы не удивился, если бы мудрый семидесятитрёхпроцентный на Рид его выбрал.
показати весь коментар
07.10.2025 14:32 Відповісти
Опа ...новий кандідат на президента України ... руснявому фсб треба міняти технологію ,абристовича можуть зробити президентом фабрики туалетногт папіру ...
показати весь коментар
07.10.2025 14:33 Відповісти
Увага!Екс-радника Офісу президента!Можливо там всі такі радники у завхоза всія України?Не веде Єрмак якусь гру?
показати весь коментар
07.10.2025 14:35 Відповісти
Не веде! Що ти мелеш? Альо!
Єрмак - кров від крові українського народу. Найчесніший у команді Зеленського. Щирий козарлюга.
показати весь коментар
07.10.2025 14:38 Відповісти
ОП - це справжня резидентура під прикриттям зеленського!
показати весь коментар
07.10.2025 14:38 Відповісти
До Арєстовічя питань нема. А до СБУ, що не висунули йому обвинувачення у зраді України - Є.
показати весь коментар
07.10.2025 14:37 Відповісти
Так насправді вони ж бізнесмени, а не служба безпеки України!
показати весь коментар
07.10.2025 14:41 Відповісти
Ну так. Але цей Галахвастов вже банкрут!
показати весь коментар
07.10.2025 14:45 Відповісти
Чекіст
показати весь коментар
07.10.2025 14:37 Відповісти
Арестович уже столько раз "переобувался" за свою карьеру, шо не удивляйтесь потом Герою Украины за успешное "штирлицство".
показати весь коментар
07.10.2025 14:40 Відповісти
Ще б козиря почали шукати…
показати весь коментар
07.10.2025 14:41 Відповісти
Не знайдуть.... У нього 33 боєвих вихода за лінію фронта
показати весь коментар
07.10.2025 14:41 Відповісти
Це ж треба було так примудритися, щоб попасти під роздачу і в нас і в росії!!!
показати весь коментар
07.10.2025 14:42 Відповісти
А Україна чому ще й досі не оголосила у розшук цього уї@ана? Оце було би кумедно. А тим часом люська помиями Україну обливає. Вже перед собчачкою свою маячню вивалював.
показати весь коментар
07.10.2025 14:44 Відповісти
Боже! Де справедливість у світі?!
Льоха квіти збирався покласти та могили полеглих солдат армії рф, а вони його у розшук за тероризм. Він пів України хотів віддати ***** та його орді, а вони його ворогом роблять. Які не вдячні істоти.
Щось ***** мутить з цим афєрістовичем, підіймає періодично його з небуття та повертає до політичного життя, може медведчук вже не підходить на роль ватажка окупанта, тому Люся у резерві.
показати весь коментар
07.10.2025 14:45 Відповісти
от вам і ціна всіх їхніх "інастранних агєнтав" та "нєжєлательних елємєнтав"
показати весь коментар
07.10.2025 14:49 Відповісти
Та ну. То вони його шукають щоб якийсь орден дати. Від собчачки він не взяв, хоче щоб вручили у колонному залі дома союзів.
показати весь коментар
07.10.2025 14:51 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
07.10.2025 14:54 Відповісти
Чергова кацапська маячня вірте агенту "русского мира" арестовичу ,це вже було напередодні вторгненя щось подібне було з мураєвим ,в кацапів настільки примітивне мислення ,що дурнішого не можна придумаим .
показати весь коментар
07.10.2025 14:57 Відповісти
Для більшої достовірності цієї операції прикриття його потрібно ще й пристрелити!
показати весь коментар
07.10.2025 15:01 Відповісти
Пішла розкрутка свого агента
показати весь коментар
07.10.2025 15:08 Відповісти
Як тільки ми його піймаємо, то відразу передамо Сосії а краще обміняємо на наших полонених. Побачимо наскільки він для Сосії важливий
показати весь коментар
07.10.2025 15:10 Відповісти
А як же Єрмак ?
показати весь коментар
07.10.2025 15:26 Відповісти
Ніхто за "поширення чогось" нікого в міжнародний розшук не може оголосити, брєд кацапський.
показати весь коментар
07.10.2025 15:26 Відповісти
Люся везде изгой, доп*зделась.
показати весь коментар
07.10.2025 15:27 Відповісти
Операція !прикриття"
показати весь коментар
07.10.2025 15:37 Відповісти
Не дамо в руки вбивць нашого ,самопрголошеного кандидата в президенти!)))Чи здамо?)))))
показати весь коментар
07.10.2025 15:50 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 15:57 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 16:11 Відповісти
Арестович має очолити альтернативний уряд України. Бо інакше "зелені" все здадуть пуйлу.
показати весь коментар
07.10.2025 16:25 Відповісти
 
 