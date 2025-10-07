Росія оголосила в міжнародний розшук Арестовича за тероризм та поширення "фейків про армію РФ"

Росія оголосила в міжнародний розшук колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича.

Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

У РФ Арестовича звинувачують у нібито тероризмі та поширенні "фейків про армію РФ". У лютому 2024 року його заочно взяли під варту в межах цієї справи.

Російські ЗМІ, зокрема агентство "РИА Новости", зазначали, що Арестович був включений до "переліку терористів та екстремістів" росфінмоніторингом.

