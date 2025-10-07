Освобождение трех украинских сотрудников ОБСЕ из плена РФ - наша первоочередная задача, - Сампьетро

Вопрос освобождения из российского плена трех граждан Украины, которые работали в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, остается приоритетным.

Об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"У меня нет новостей... Но, конечно, я хотел бы еще раз напомнить, что возвращение этих трех работников является нашей первоочередной задачей", - сказал он.

Сампьетро подчеркнул, что напоминает о необходимости освобождения работников на каждом событии и встрече, в том числе и на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ.

"Три недели назад я уже высказывал необходимость возвращения этих трех работников. И как вы, наверное, знаете, в Постоянном совете присутствует Российская Федерация, и они должны были выслушать, что эти трое работников должны вернуться", - отметил президент ПА ОБСЕ.

