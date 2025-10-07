Звільнення трьох українських працівників ОБСЄ з полону РФ - наше першочергове завдання, - Самп’єтро

Питання звільнення з російського полону трьох громадян України, які працювали у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, залишається пріоритетним.

Про це заявив президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"У мене немає новин… Але, звичайно, я хотів би ще раз нагадати, що повернення цих трьох працівників є нашим першочерговим завданням", - сказав він.

Самп’єтро наголосив, що нагадує про необхідність звільнення працівників на кожній події та зустрічі, зокрема й на засіданнях Постійної ради ОБСЄ.

"Три тижні тому я вже висловлював необхідність повернення цих трьох працівників. І як ви, мабуть, знаєте, у Постійній раді присутня Російська Федерація, і вони мусили вислухати, що ці троє працівників мають повернутися", - зазначив президент ПА ОБСЄ.

