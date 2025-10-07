"Свидетельство зрелости антикоррупционной системы Украины", - САП и Европейская прокуратура подписали Меморандум о сотрудничестве

В Люксембурге состоялась встреча руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко с Главным европейским прокурором Лаурой Ковеши. По ее итогам стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между САП и Европейской прокуратурой (EPPO).

об этом сообщает пресс-служба САП.

Что предусматривает документ

Документ открывает новый этап во взаимодействии между украинскими и европейскими прокурорами. Он, в частности, предусматривает создание постоянного канала коммуникации для совместного реагирования на правонарушения, которые могут касаться средств Евросоюза, выделенных на поддержку и восстановление Украины.

"Подписание Меморандума является свидетельством зрелости антикоррупционной системы Украины и ее интеграции в европейское правовое пространство. Европейская прокуратура создана для защиты бюджета ЕС от мошенничества и коррупции", - отметили в САП.

Как отмечается, сотрудничество между САП и EPPO станет дополнительной гарантией прозрачного использования международной помощи Украине и предотвратит злоупотребления в сфере оборонных, гуманитарных и восстановительных программ. А также создаст импульс к укреплению добропорядочности публичных расходов и доверия к процессам восстановления, чтобы каждое евро партнеров работало на сильную и устойчивую Украину.

"Визит состоялся при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС. Мы благодарны партнерам, которые неизменно и разносторонне способствуют усилению возможностей антикоррупционной прокуратуры", - отметили в САП.

