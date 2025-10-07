"Свідчення зрілості антикорупційної системи України", - САП і Європейська прокуратура підписали Меморандум про співпрацю

У Люксембурзі відбулася зустріч керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка з Головним європейським прокурором Лаурою Ковеші. За її підсумками сторони підписали Меморандум про співпрацю між САП та Європейською прокуратурою (EPPO).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

Що передбачає документ

Документ відкриває новий етап у взаємодії між українськими та європейськими прокурорами. Він, зокрема, передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України.

"Підписання Меморандуму є свідченням зрілості антикорупційної системи України та її інтеграції до європейського правового простору. Європейська прокуратура створена для захисту бюджету ЄС від шахрайства та корупції", - зауважили в САП.

Як зазначається, співпраця між САП і EPPO стане додатковою гарантією прозорого використання міжнародної допомоги Україні та запобігатиме зловживанням у сфері оборонних, гуманітарних і відбудовних програм. А також створить імпульс до зміцнення доброчесності публічних витрат і довіри до процесів відновлення, щоб кожне євро партнерів працювало на сильну та стійку Україну.

"Візит відбувся за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС. Ми вдячні партнерам, що незмінно і різнобічно сприяють посиленню спроможностей антикорупційної прокуратури", - наголосили в САП.

