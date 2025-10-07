РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10436 посетителей онлайн
Новости Покушение на Буданова
522 2

Суд продлил арест экс-сотрудникам Госохраны, подозреваемым в покушении на Буданова

Экс-сотрудники Госохраны, обвиняемые в госизмене, остаются под стражей еще на два месяца.

7 октября Голосеевский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшим сотрудникам Государственной охраны Украины Андрею Гуку и Александру Деркачу. Их обвиняют в госизмене, теракте и незаконном хранении оружия. В частности речь идет о покушении на главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне телебачення.

В начале защитники подозреваемых просили суд об отводе секретаря и прокурора. В обоих ходатайствах им отказали.

В свою очередь сторона обвинения ходатайствовала о продлении содержания Гука и Деркача в СИЗО, мол, они "могут скрываться от следствия, влиять на свидетелей и совершать новые преступления".

Адвокаты обоих мужчин ходатайство о содержании под стражей назвали "предвзятым" и просили суд назначить для своих клиентов меру пресечения, не связанную с пребыванием в следственном изоляторе. Речь шла о домашнем аресте или залоге.

В свою очередь Деркач заявил, что озвученные прокурором риски "не доказаны".

Также читайте: Жена Буданова тайно ездила в США на лечение последствий отравления тяжелыми металлами, - СМИ

"Он этого не доказал. Он не привел, что я могу совершить противоправные действия. Я не видел в ходатайстве ни одного доказательства, только предположение и слово, что могу это сделать. Мне предлагали сделку, обмен российский, я отказался. Прошу применить домашний арест или залог", - сказал он.

Гук также возразил ходатайство стороны обвинения в виде содержания под стражей и заявил, что "поддерживает защитника о снятии ареста".

После заслушивания доводов сторон суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил подозреваемым срок пребывания в СИЗО еще на два месяца. Следующее заседание по этому делу состоится 27 октября.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало

Деркача и Гука обвиняют в госизмене, теракте и незаконном хранении оружия. Их задержали в мае 2024 года и арестовали.

По версии следствия, Гук, который охранял чиновников во время заграничных командировок, участвовал в покушении на Буданова и привез в Одессу дрон и взрывчатку, чтобы взорвать его дом.

Деркач, как утверждает следствие, передавал российским спецслужбам через Гука данные о поставках иностранного оружия в Украину, кадровые изменения в руководстве ВСУ и другую информацию о сфере обороны, которую он получал во время службы в госохране.

Автор: 

арест (10473) Буданов Кирилл (488) мера пресечения (522)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все на підставі здогадок і припущень. Шобла просто знущається: не маючи доказів-арештовують на два місяці,суд не маючи доказів від слідства,лише продовжує на два місяці,як з Червінським.
Що шобла буде робити,як втратить владу-очевидно,що її дії фіксують.
показать весь комментарий
07.10.2025 19:52 Ответить
 
 