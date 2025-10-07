Суд продлил арест экс-сотрудникам Госохраны, подозреваемым в покушении на Буданова

7 октября Голосеевский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшим сотрудникам Государственной охраны Украины Андрею Гуку и Александру Деркачу. Их обвиняют в госизмене, теракте и незаконном хранении оружия. В частности речь идет о покушении на главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне телебачення.

В начале защитники подозреваемых просили суд об отводе секретаря и прокурора. В обоих ходатайствах им отказали.

В свою очередь сторона обвинения ходатайствовала о продлении содержания Гука и Деркача в СИЗО, мол, они "могут скрываться от следствия, влиять на свидетелей и совершать новые преступления".

Адвокаты обоих мужчин ходатайство о содержании под стражей назвали "предвзятым" и просили суд назначить для своих клиентов меру пресечения, не связанную с пребыванием в следственном изоляторе. Речь шла о домашнем аресте или залоге.

В свою очередь Деркач заявил, что озвученные прокурором риски "не доказаны".

"Он этого не доказал. Он не привел, что я могу совершить противоправные действия. Я не видел в ходатайстве ни одного доказательства, только предположение и слово, что могу это сделать. Мне предлагали сделку, обмен российский, я отказался. Прошу применить домашний арест или залог", - сказал он.

Гук также возразил ходатайство стороны обвинения в виде содержания под стражей и заявил, что "поддерживает защитника о снятии ареста".

После заслушивания доводов сторон суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил подозреваемым срок пребывания в СИЗО еще на два месяца. Следующее заседание по этому делу состоится 27 октября.

Что предшествовало

Деркача и Гука обвиняют в госизмене, теракте и незаконном хранении оружия. Их задержали в мае 2024 года и арестовали.

По версии следствия, Гук, который охранял чиновников во время заграничных командировок, участвовал в покушении на Буданова и привез в Одессу дрон и взрывчатку, чтобы взорвать его дом.

Деркач, как утверждает следствие, передавал российским спецслужбам через Гука данные о поставках иностранного оружия в Украину, кадровые изменения в руководстве ВСУ и другую информацию о сфере обороны, которую он получал во время службы в госохране.