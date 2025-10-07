Суд продовжив арешт ексспівробітникам Держохорони, підозрюваним у замаху на Буданова

7 жовтня Голосіївський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім працівникам Державної охорони України Андрію Гуку та Олександру Деркачу. Їх звинувачують у держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Зокрема йдеться про замах на очільника української розвідки Кирила Буданова.

На початку захисники підозрюваних просили суд про відвід секретаря та прокурора. В обох клопотаннях їм відмовили.

Своєю чергою сторона обвинувачення клопотала про продовження тримання Гука і Деркача у СІЗО, мовляв, вони "можуть переховуватися від слідства, впливати на свідків і вчиняти нові злочини".

Адвокати обох чоловіків клопотання про тримання під вартою назвали "упередженим" і просили суд призначити для своїх клієнтів запобіжний захід не повʼязаний з перебуванням у слідчому ізоляторі. Йшлося про домашній арешт чи заставу.

Зі свого боку Деркач заявив, що озвучені прокурором ризики "не доведені".

"Він цього не довів. Він не навів, що я можу вчинити протиправні дії. Я не бачив в клопотанні жодного доказу, лише припущення і слово, що можу це зробити. Мені пропонували угоду, обмін російський, я відмовився. Прошу застосувати домашній арешт чи заставу", — сказав він.

Гук також заперечив клопотання сторони обвинувачення у вигляді тримання під вартою та заявив, що "підтримує захисника щодо зняття арешту".

Після заслуховування доводів сторін суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив підозрюваним строк перебування у СІЗО ще на два місяці. Наступне засідання у цій справі відбудеться 27 жовтня.

Що передувало

Деркача і Гука звинувачують в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Їх затримали у травні 2024 року та арештували.

За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

Деркач, як стверджує слідство, передавав російським спецслужбам через Гука дані про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби у держохороні.