Суд продовжив арешт ексспівробітникам Держохорони, підозрюваним у замаху на Буданова

Ексспівробітники Держохорони, обвинувачені у держзраді, залишаються під вартою ще на два місяці

7 жовтня Голосіївський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім працівникам Державної охорони України Андрію Гуку та Олександру Деркачу. Їх звинувачують у держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Зокрема йдеться про замах на очільника української розвідки Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне телебачення.

На початку захисники підозрюваних просили суд про відвід секретаря та прокурора. В обох клопотаннях їм відмовили.

Своєю чергою сторона обвинувачення клопотала про продовження тримання Гука і Деркача у СІЗО, мовляв, вони "можуть переховуватися від слідства, впливати на свідків і вчиняти нові злочини".

Адвокати обох чоловіків клопотання про тримання під вартою назвали "упередженим" і просили суд призначити для своїх клієнтів запобіжний захід не повʼязаний з перебуванням у слідчому ізоляторі. Йшлося про домашній арешт чи заставу.

Зі свого боку Деркач заявив, що озвучені прокурором ризики "не доведені".

"Він цього не довів. Він не навів, що я можу вчинити протиправні дії. Я не бачив в клопотанні жодного доказу, лише припущення і слово, що можу це зробити. Мені пропонували угоду, обмін російський, я відмовився. Прошу застосувати домашній арешт чи заставу", — сказав він.

Гук також заперечив клопотання сторони обвинувачення у вигляді тримання під вартою та заявив, що "підтримує захисника щодо зняття арешту".

Після заслуховування доводів сторін суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив підозрюваним строк перебування у СІЗО ще на два місяці. Наступне засідання у цій справі відбудеться 27 жовтня.

Що передувало

Деркача і Гука звинувачують в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Їх затримали у травні 2024 року та арештували.

За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

Деркач, як стверджує слідство, передавав російським спецслужбам через Гука дані про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби у держохороні.

арешт (2554) Буданов Кирило (525) запобіжний захід (554)
Все на підставі здогадок і припущень. Шобла просто знущається: не маючи доказів-арештовують на два місяці,суд не маючи доказів від слідства,лише продовжує на два місяці,як з Червінським.
Що шобла буде робити,як втратить владу-очевидно,що її дії фіксують.
07.10.2025 19:52 Відповісти
,,шобла,, хоть щось робить..Що,робиш ти,корисного для України.Окрім ,постійного піздежа...?
07.10.2025 20:33 Відповісти
Наскільки мені відомо держохорона нікого і ніколи з командного складу ЗСУ не охороняла і не охороняє. Навіть у міністра оборони охорона військова. Як ці прапорщики- вертухаі від Гелетея мали доступ до начальника ГУР??? Якась маячня для малюків та для бабусь, які на лавці плітки обговорюють.
07.10.2025 20:23 Відповісти
Просто розстріляйте їх.
І потім,розстріляйте суддів ,що затягують вирок.
І більше зрадників не будє...
07.10.2025 20:32 Відповісти
Найбільшу і колосальну шкоду рашистам наразі завдають удари наносимими далекобійними дронами України - вони реально руйнують економіку та військову машину Путіна.

ОЧЕВИДНО, ЩО НАЙТЕРМІНОВІШЕ ЗАВДАННЯ АГЕНТА-КРЕМЛЯ ЄРМАКА - ЦЕ ПРИПИНИТИ ЕФЕКТИВНЕ ЗНИЩЕННЯ РАШИСТСЬКОЇ НАФТОПРОМИСЛОВОСТІ.

Саме тому:

Підрозділ Касьянова ВЖЕ ЗНИЩЕНО ЗА НАКАЗОМ ЄРМАКА (Єрмак фактично віддав наказ). Найближчим часом БУДЕ ВІДСТОРОНЕНО ВІД КОМАНДУВАННЯ ГОЛОВУ СБУ МАЛЮКА - ЗА НАКАЗОМ ЄРМАКА. Найближчим часом БУДЕ ВІДСТОРОНЕНО ВІД КОМАНДУВАННЯ ГОЛОВУ ГУР БУДАНОВА - ЗА НАКАЗОМ ЄРМАКА.
За далекобійними ударами стоїть лише невелика кількість суперспеціалізованих підрозділів, більшість із яких належать до:

СБУ Малюка - яка завдає максимальної шкоди рашистській військовій машині. ГУР Буданова - яке знищує рашистський флот та інші спеціальні об'єкти. І, як би цього не хотілося заперечувати агентам Єрмака, невеликий і злагоджений підрозділ Касьянова.
07.10.2025 20:46 Відповісти
 
 