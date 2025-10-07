Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером вторника, 7 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 20:34 ВС сообщили о движении БпЛА:
- С Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
- На Черниговщине в юго-западном направлении.
- На Полтавщине курсом на запад.
- На Харьковщине курсом на запад.
- С Полтавщины на Днепропетровщину.
В 21:09 зафиксировано движение БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину (Броварской, Бориспольский районы).
В 21:20 сообщается о БпЛА на Киевщине курсом на Яготин.
В 21:37 сообщили о БпЛА в направлении Киева.
В 21:40 сообщается о группе БПЛА в Киевской области курсом на Украинку.
В 22:37 Воздушные силы сообщили о:
- Несколько групп БПЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.
- БпЛА в Киевской области курсом на Ракитное.
- БПЛА из Сумщины на Полтавщину (Лохвица).
- БпЛА курсом на Сумы.
- БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом в Донецкую область.
- БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья курсом западнее.
- БпЛА в Харьковской области курсом на Богодухов.
В 22:57 несколько групп вражеских беспилотников мимо Запорожской области на Днепропетровщину, и несколько групп БпЛА из Херсонщины в северо-западном направлении.
бажаю здохнути та дати Українцям спокій і всьому
цивілізованну світу