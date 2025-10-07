РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8426 посетителей онлайн
Новости Война
1 239 3

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

атака "Шахедов" на Украину

Вечером вторника, 7 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 20:34 ВС сообщили о движении БпЛА:

  • С Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • На Черниговщине в юго-западном направлении.
  • На Полтавщине курсом на запад.
  • На Харьковщине курсом на запад.
  • С Полтавщины на Днепропетровщину.

В 21:09 зафиксировано движение БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину (Броварской, Бориспольский районы).

В 21:20 сообщается о БпЛА на Киевщине курсом на Яготин.

В 21:37 сообщили о БпЛА в направлении Киева.

В 21:40 сообщается о группе БПЛА в Киевской области курсом на Украинку.

В 22:37 Воздушные силы сообщили о:

  • Несколько групп БПЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.
  • БпЛА в Киевской области курсом на Ракитное.
  • БПЛА из Сумщины на Полтавщину (Лохвица).
  • БпЛА курсом на Сумы.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом в Донецкую область.
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья курсом западнее.
  • БпЛА в Харьковской области курсом на Богодухов.

В 22:57 несколько групп вражеских беспилотников мимо Запорожской области на Днепропетровщину, и несколько групп БпЛА из Херсонщины в северо-западном направлении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Воздушные силы (2725) Шахед (1538)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівський виродоку , в день його народження ( сьогодні)
бажаю здохнути та дати Українцям спокій і всьому
цивілізованну світу
показать весь комментарий
07.10.2025 22:03 Ответить
Може наші привітають його салютами по мацкве та енергосистемі..
показать весь комментарий
07.10.2025 22:10 Ответить
Булоби таке привітання доречним
показать весь комментарий
07.10.2025 22:18 Ответить
 
 