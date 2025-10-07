Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером вторника, 7 октября, российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 20:34 ВС сообщили о движении БпЛА:

С Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

На Черниговщине в юго-западном направлении.

На Полтавщине курсом на запад.

На Харьковщине курсом на запад.

С Полтавщины на Днепропетровщину.

В 21:09 зафиксировано движение БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину (Броварской, Бориспольский районы).

В 21:20 сообщается о БпЛА на Киевщине курсом на Яготин.

В 21:37 сообщили о БпЛА в направлении Киева.

В 21:40 сообщается о группе БПЛА в Киевской области курсом на Украинку.

В 22:37 Воздушные силы сообщили о:

Несколько групп БПЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.

БпЛА в Киевской области курсом на Ракитное.

БПЛА из Сумщины на Полтавщину (Лохвица).

БпЛА курсом на Сумы.

БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом в Донецкую область.

БпЛА на границе Днепропетровщины и Запорожья курсом западнее.

БпЛА в Харьковской области курсом на Богодухов.

В 22:57 несколько групп вражеских беспилотников мимо Запорожской области на Днепропетровщину, и несколько групп БпЛА из Херсонщины в северо-западном направлении.

