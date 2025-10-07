1 418 3
Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері вівторка, 7 жовтня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 20:34 ПС повідомили про рух БпЛА:
- З Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
- На Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- На Полтавщині курсом на захід.
- На Харківщині курсом на захід.
- З Полтавщини на Дніпропетровщину.
О 21:09 зафіксований рух БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Броварський, Бориспільський райони).
О 21:20 повідомляється про БпЛА на Київщині курсом на Яготин.
О 21:37 повідомили про БпЛА у напрямку Києва.
О 21:40 повідомляється про групу БпЛА на Київщині курсом на Українку.
О 22: 37 Повітряні сили повідомили про:
- Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Київщині курсом на Рокитне.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Лохвиця).
- БпЛА курсом на Суми.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Донеччину.
- БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя курсом на захід.
- БпЛА на Харківщині курсом на Богодухів.
О 22:57 Декілька груп ворожих безпілотників повз Запорізьку область на Дніпропетровщину, та декілька груп БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
бажаю здохнути та дати Українцям спокій і всьому
цивілізованну світу