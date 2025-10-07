УКР
Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

атака "Шахедів" на Україну

Ввечері вівторка, 7 жовтня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 20:34 ПС повідомили про рух БпЛА:

  • З Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
  • На Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • На Полтавщині курсом на захід.
  • На Харківщині курсом на захід.
  • З Полтавщини на Дніпропетровщину.

О 21:09 зафіксований рух БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Броварський, Бориспільський райони).

О 21:20 повідомляється про БпЛА на Київщині курсом на Яготин.

О 21:37 повідомили про БпЛА у напрямку Києва.

О 21:40 повідомляється про групу БпЛА на Київщині курсом на Українку.

О 22: 37 Повітряні сили повідомили про:

  • Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на Київщині курсом на Рокитне.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Лохвиця).
  • БпЛА курсом на Суми.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Донеччину.
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя курсом на захід.
  • БпЛА на Харківщині курсом на Богодухів.

О 22:57 Декілька груп ворожих безпілотників повз Запорізьку область на Дніпропетровщину, та декілька груп БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

Кремлівський виродоку , в день його народження ( сьогодні)
бажаю здохнути та дати Українцям спокій і всьому
цивілізованну світу
показати весь коментар
07.10.2025 22:03 Відповісти
Може наші привітають його салютами по мацкве та енергосистемі..
показати весь коментар
07.10.2025 22:10 Відповісти
Булоби таке привітання доречним
показати весь коментар
07.10.2025 22:18 Відповісти
 
 