Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері вівторка, 7 жовтня, російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 20:34 ПС повідомили про рух БпЛА:

З Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

На Чернігівщині у південно-західному напрямку.

На Полтавщині курсом на захід.

На Харківщині курсом на захід.

З Полтавщини на Дніпропетровщину.

О 21:09 зафіксований рух БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину (Броварський, Бориспільський райони).

О 21:20 повідомляється про БпЛА на Київщині курсом на Яготин.

О 21:37 повідомили про БпЛА у напрямку Києва.

О 21:40 повідомляється про групу БпЛА на Київщині курсом на Українку.

О 22: 37 Повітряні сили повідомили про:

Декілька груп БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.

БпЛА на Київщині курсом на Рокитне.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Лохвиця).

БпЛА курсом на Суми.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Донеччину.

БпЛА на межі Дніпропетровщини та Запоріжжя курсом на захід.

БпЛА на Харківщині курсом на Богодухів.

О 22:57 Декілька груп ворожих безпілотників повз Запорізьку область на Дніпропетровщину, та декілька груп БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі