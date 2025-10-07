На фронте зафиксировано 174 боевые столкновения, больше всего враг атаковал на Покровском, Новопавловском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 82 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 2229 дронов-камикадзе и осуществили 3730 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили шесть штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 10 управляемых бомб, а также совершил 164 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 28 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовки, Западного, Красного Первого, Довгенького и в сторону Колодязного, Двуречанского и Кутьковки. Три боестолкновения не завершены.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия вблизи Купянска и в сторону Петропавловки, Новоплатоновки, Песчаного, Степной Новоселовки. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово, Торское, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отразили девять атак противника вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении россияне 17 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и Полтавки. Силы обороны остановили продвижение врага. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 37 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Сухецкое, Миролюбовка, Новое Шахово, Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное, Филия и в направлении Новопавловки. До сих пор продолжается одно боестолкновение. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 144 оккупанта, из них 99 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль, одну единицу специальной техники и 15 беспилотных летательных аппаратов; также поражены три автомобиля и 10 укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении враг 27 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Александроград, Сичневое, Новоселовка, Новогеоргиевка, Сосновка, Вороное, Новогеоргиевка, Калиновское, Новогригорьевка, Воскресенка, Алексеевка, Степное, Березовое, Новоивановка. Четыре боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг 11 раз пытался наступать вблизи Полтавки и Малиновки, получил отпор. Авиаудару подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили семь атак захватчиков вблизи Плавней, Степного и в направлении Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении имели место три безуспешные попытки оккупантов улучшить свое положение. Противник нанес авиаудар по Садовому.

