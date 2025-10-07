Войска РФ вошли в село Алексеевка на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА

Российские войска, использовав туман, зашли в село Алексеевка на Днепропетровщине, которое расположено севернее Вербового.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за последние двое суток несколько групп россиян вошли в село с востока, проехав на ЛАТ мимо линии электропередач.

Аналитики добавили, что из группы, которую заметно на фото, трое военных были ликвидированы.

DeepState добавил, что российская армия пользуется погодными условиями и активно ищет места для проникновения.

