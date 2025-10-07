Войска РФ вошли в село Алексеевка на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА
Российские войска, использовав туман, зашли в село Алексеевка на Днепропетровщине, которое расположено севернее Вербового.
Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за последние двое суток несколько групп россиян вошли в село с востока, проехав на ЛАТ мимо линии электропередач.
Аналитики добавили, что из группы, которую заметно на фото, трое военных были ликвидированы.
DeepState добавил, что российская армия пользуется погодными условиями и активно ищет места для проникновения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що отой, один? Копає собі могилу?