Войска РФ вошли в село Алексеевка на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА

Российские войска, использовав туман, зашли в село Алексеевка на Днепропетровщине, которое расположено севернее Вербового.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за последние двое суток несколько групп россиян вошли в село с востока, проехав на ЛАТ мимо линии электропередач.

Аналитики добавили, что из группы, которую заметно на фото, трое военных были ликвидированы.

DeepState добавил, что российская армия пользуется погодными условиями и активно ищет места для проникновения.

Це така карта?)))))))
07.10.2025 20:47
07.10.2025 20:56
Зайшло четверо, трьох забаранили!
А що отой, один? Копає собі могилу?
07.10.2025 21:02
Четверо на світлині. Це не означає, шо їх там було усього четверо.
07.10.2025 21:44
Орки забігли ховатися від дронів, ось тобі і «зайшли»!?!
07.10.2025 21:02
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Населення206
07.10.2025 21:22
Ой як смішно довбойобу vikkro ой як смішно довбойобу Vsevolod Marchenko #551075 ой як смішно довбойобу Oleksandr Valovyi І лише українцям з села Олексіївка що на Дніпропетровщині вже ніхєра не смішно... Так само, як зелене бидло реготало про Маріуполь, мовляв у вєрховного ухилянта "всьо пад кантролєм", так само зеленороге бидло верещало про "фортецю Бахмут", що мовляв у ЗЕпідара там "всьо пад кантролєм", так само зелене бидло реготало про Покровськ, мовляв то всьо хєрня, у ЗЕпідара "всьо пад кантролєм"... Тепер схоже час реготати вам, довбойобам про Дніпропетровщину... Бо коли хтось почує що у зеленського щось "пад кантролєм", то 1000% що там все буде пройобано, здано, злито, а винними будуть хто завгодно, але не багаторазовий ЗЕленомордий ватноголовий ухилянт.
07.10.2025 21:28
 
 