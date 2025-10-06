РУС
Враг продвинулся в Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Запорожской области. Также враг имеет продвижение на Днепропетровщине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская обл.), Ольговского (Запорожская обл.), Вишневого (Запорожская обл.) и в Терновом (Днепропетровская обл.)", - сказано в сообщении.

карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState

Валодя, лідор гідрантований, це що? Де твої антимайданні мусорки та мальки, які захистили твою дупу від чученців, але не захищають Україну? Буданов, кава в Ялті була смачною? Через вас потвор ми вже озброїлись рогатками та створюємо загони "70+" для захисту наших міст.
показать весь комментарий
06.10.2025 01:12 Ответить
За таке не чув, а ось непридатних гребуть
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
замість силовиків, відставників, офіцерів, охоронців, які могли б переломити хід війни, а не вести себе так ганебно як зараз разом із владою, яка це допускає.
Заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса і готові бути тільки великими командирами-піджаками, яких насправді треба спрямувати в піхоту, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше, поки люди їдуть з країни. Також на не потрібні півмільйона вчителів, коли діти виїздять, стільки преподів, коли всіх випускників вже вдвічі менше ніж кількість місць у вузах, нам непотрібні всі вони, що числяться на окупованих територіях, нам непотрібні чинуші, судді, прокурори, силовики, що там числяться і доять наш бюджет, за Женевською конвенцією окуповані території має утримувати окупант, а не ми, навіть оті військові адміністрації в окупованих селищах, чим вони займаються?
показать весь комментарий
06.10.2025 01:22 Ответить
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.

Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.

І оцих дармоїдів час на фронт в якості піхоти:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
показать весь комментарий
06.10.2025 01:27 Ответить
Прикордонці, що повертаються з полону, які не воювали і в перший день склали зброю і за яких ми віддаємо солдат, які знов підуть нас вбивати, мають бути відпправлені на фронт, щоб змити свою провину, що наплювали на присягу і статут!
показать весь комментарий
06.10.2025 01:29 Ответить
Коли вийшла стаття, 4 місяці тому, нічого не змінилося, країні байдуже, що відбувається свавілля і що в Києві відкрито фактично концтабір, куди везуть хворих людей і знущаються з них?
показать весь комментарий
06.10.2025 01:49 Ответить
Є ТЦК, навіщо ще ДВРЗ? Щоб знущатись там із хворих людей?
показать весь комментарий
06.10.2025 01:50 Ответить
Рвуть ту оборону, як бобік грелку. Слухав Березу та Лапіна - окопи другої лінії оборони, де є, займають рашистськи війська, малими групами, накопичуваються там в тилу Зсу, бо вони ті окопи стоять пусті - нарід знімає відоси як він бориться з тцк та мусорами - бо нехоче вже - навоювались, у тилу вже по повній. Тут вже не зеленский та сирский - тут вже - какая разница взяла справу у свої мудрі руки.
показать весь комментарий
06.10.2025 01:58 Ответить
Ну, звинувачувати у всьому простий народ наша влада завжди людить, їй народ не той, тільки чомусь ніколи не йде у відставку, а продовжує з цього народу знущатись. А народ по-перше обілечений ранніми пенсіями, бронями, ксівами, доглядами за 7 водою на киселі, інвалідностями і т.д. і обілечений корупційною владою, по-друге, домотивований всім отим, що я зверху написав, а також шмандичами, шаурмами, чернишовими, в таке враження, що демотивується вже навмисно, цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
От я не маю жодних прав, при тому багатьох не було і до війни, як от на справедливий суд - покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому судді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. А батька з однієї лікарні виписали за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували! І де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? А тепер і решти позбавили.
показать весь комментарий
06.10.2025 03:02 Ответить
Агов, 73% ЗЕ_луп, ви де? Нумо на захист свого піаніста, а то невдовзі людоїди і до Києва дійдуть.
показать весь комментарий
06.10.2025 07:13 Ответить
 
 