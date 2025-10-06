УКР
Ворог просунувся на Запоріжжі та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники просунулися поблизу трьох населених пунктів у Запорізькій області. Також ворог має просування на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.), Ольгівського (Запорізька обл.) , Вишневого (Запорізька обл.) та у Терновому (Дніпропетровська обл.)", - сказано в повідомленні.

мапа
Фото: DeepState
мапа
Фото: DeepState
мапа
Фото: DeepState

Запорізька область (4152) Дніпропетровська область (4323) Синельниківський район (285) Пологівський район (167) Тернове (3) Ольгівське (7) Новоіванівка (17) Вишневе (1) DeepState (292)
Валодя, лідор гідрантований, це що? Де твої антимайданні мусорки та мальки, які захистили твою дупу від чученців, але не захищають Україну? Буданов, кава в Ялті була смачною? Через вас потвор ми вже озброїлись рогатками та створюємо загони "70+" для захисту наших міст.
показати весь коментар
06.10.2025 01:12 Відповісти
За таке не чув, а ось непридатних гребуть
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
замість силовиків, відставників, офіцерів, охоронців, які могли б переломити хід війни, а не вести себе так ганебно як зараз разом із владою, яка це допускає.
Заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), більшість офіцерів вічно чекають воса і готові бути тільки великими командирами-піджаками, яких насправді треба спрямувати в піхоту, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше, поки люди їдуть з країни. Також на не потрібні півмільйона вчителів, коли діти виїздять, стільки преподів, коли всіх випускників вже вдвічі менше ніж кількість місць у вузах, нам непотрібні всі вони, що числяться на окупованих територіях, нам непотрібні чинуші, судді, прокурори, силовики, що там числяться і доять наш бюджет, за Женевською конвенцією окуповані території має утримувати окупант, а не ми, навіть оті військові адміністрації в окупованих селищах, чим вони займаються?
показати весь коментар
06.10.2025 01:22 Відповісти
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.

Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.

І оцих дармоїдів час на фронт в якості піхоти:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
показати весь коментар
06.10.2025 01:27 Відповісти
Прикордонці, що повертаються з полону, які не воювали і в перший день склали зброю і за яких ми віддаємо солдат, які знов підуть нас вбивати, мають бути відпправлені на фронт, щоб змити свою провину, що наплювали на присягу і статут!
показати весь коментар
06.10.2025 01:29 Відповісти
Коли вийшла стаття, 4 місяці тому, нічого не змінилося, країні байдуже, що відбувається свавілля і що в Києві відкрито фактично концтабір, куди везуть хворих людей і знущаються з них?
показати весь коментар
06.10.2025 01:49 Відповісти
Є ТЦК, навіщо ще ДВРЗ? Щоб знущатись там із хворих людей?
показати весь коментар
06.10.2025 01:50 Відповісти
 
 