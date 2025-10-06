Ворог просунувся на Запоріжжі та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники просунулися поблизу трьох населених пунктів у Запорізькій області. Також ворог має просування на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.), Ольгівського (Запорізька обл.) , Вишневого (Запорізька обл.) та у Терновому (Дніпропетровська обл.)", - сказано в повідомленні.
