Війська РФ увійшли в село Олексіївка на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТА
Російські війська, використавши туман, зайшли в село Олексіївка Дніпропетровської області, яке розташоване північніше Вербового.
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за останні дві доби декілька груп росіян увійшли в село зі сходу, проїхавши на ЛАТ повз лінії електропередач.
Аналітики додали, що з групи, яку помітно на фото, трьох військових було ліквідовано.
DeepState додав, що російська армія користується погодними умовами й активно шукає місця для просочення.
А що отой, один? Копає собі могилу?