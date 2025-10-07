УКР
Війська РФ увійшли в село Олексіївка на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТА

Російські війська, використавши туман, зайшли в село Олексіївка Дніпропетровської області, яке розташоване північніше Вербового.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останні дві доби декілька груп росіян увійшли в село зі сходу, проїхавши на ЛАТ повз лінії електропередач.

Аналітики додали, що з групи, яку помітно на фото, трьох військових було ліквідовано.

DeepState додав, що російська армія користується погодними умовами й активно шукає місця для просочення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся на Запоріжжі та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

DeepState: Ворог зайшов в село Олексіївка на Дніпропетровщині

Дніпропетровська область (4329) Синельниківський район (287) Олексіївка (1) війна в Україні (6483) DeepState (294)
Коментувати
Це така карта?)))))))
показати весь коментар
07.10.2025 20:47 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 20:56 Відповісти
Зайшло четверо, трьох забаранили!
А що отой, один? Копає собі могилу?
показати весь коментар
07.10.2025 21:02 Відповісти
Орки забігли ховатися від дронів, ось тобі і «зайшли»!?!
показати весь коментар
07.10.2025 21:02 Відповісти
 
 