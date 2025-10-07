Війська РФ увійшли в село Олексіївка на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТА

Російські війська, використавши туман, зайшли в село Олексіївка Дніпропетровської області, яке розташоване північніше Вербового.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за останні дві доби декілька груп росіян увійшли в село зі сходу, проїхавши на ЛАТ повз лінії електропередач.

Аналітики додали, що з групи, яку помітно на фото, трьох військових було ліквідовано.

DeepState додав, що російська армія користується погодними умовами й активно шукає місця для просочення.

