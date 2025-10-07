ВСУ адаптируются для того, чтобы максимально перехватывать инициативу на фронте, - Сухопутные войска
Украинские защитники, несмотря на все давление противника, адаптируют свою как тактику, так и стратегию для того, чтобы по максимуму перехватывать инициативу на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Мы сейчас говорим о системности освобожденных территорий, потому что это не какая-то, скажем, случайность или исключительность и в Днепропетровской области, и Запорожской, и Донецкой, и Харьковской, собственно, есть территории, где Вооруженные силы уже освободили от противника. Говорю, на тактическом уровне. Село - это тактический уровень", - сказал он.
Тимочко подчеркнул, что максимум импульса наступления противника угасает везде.
"Это не значит, что он мгновенно потеряется, но наращивать свой наступательный потенциал они сейчас не могут. Если мы даже говорим о селе на Днепропетровщине освобожденном, там взят противник в плен, то не забываем, что на Добропольском направлении, например, тот выступ, который противник свое время сделал, сейчас там разделен на несколько - в оперативном окружении или даже в полном окружении групп противника войска, то есть там тоже идет зачистка, идет освобождение территорий", - пояснил он.
В Сухопутных войсках отметили, что противник также пытается перехватить инициативу, концентрировать силы для того, чтобы максимально достичь результата.
"Это сейчас такая ситуация по всей линии фронта и без бравады, без всего можем говорить, что Вооруженные силы все равно, несмотря на все давление противника, адаптируют свою как тактику, так и стратегию для того, чтобы по максимуму перехватывать инициативу. Конечно, еще очень и очень много работы, еще очень много вызовов нужно выровнять", - заявил председатель Совета резервистов.
Тимочко предположил, что одной из причин, почему это стало возможным, является переход на корпусную систему.
