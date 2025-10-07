ЗСУ адаптовуються для того, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - Сухопутні війська

Українські захисники попри весь тиск противника, адаптовують свою як тактику, так і стратегію для того, щоб по максимуму перехоплювати ініціативу на фронті.

про це в етері Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Ми зараз говоримо про системність звільнених територій, бо це не є якась, скажімо, випадковість чи винятковість і в Дніпропетровській області, і Запорізькій, і Донецькій, і Харківській, власне, є території, де Збройні сили вже звільнили від противника. Кажу, на тактичному рівні. Село – це тактичний рівень", - сказав він.

Тимочко наголосив, що максимум імпульсу наступу противника згасає всюди.

"Це не означає, що він миттєво втратиться, але нарощувати свій наступальний потенціал вони зараз не можуть. Якщо ми навіть говоримо про село на Дніпропетровщині звільнене, там взятий противник в полон, то не забуваємо, що на Добропільському напрямку, наприклад, той виступ, який противник свій час зробив, зараз там поділений на декілька –– в оперативному оточенні чи навіть у повному оточенні груп противника війська, тобто там теж іде зачистка, іде звільнення територій", - пояснив він.

У Сухопутних військах зауважили, що противник також намагається перехопити ініціативу, концентрувати сили для того, щоби максимально спромогтись на результат.

"Це зараз така ситуація по всій лінії фронту і без бравади, без усього можемо говорити, що Збройні сили все одно попри весь тиск противника, адаптовують свою як тактику, так і стратегію для того, щоб по максимуму перехоплювати ініціативу. Звичайно, ще дуже і дуже багато роботи, ще дуже багато викликів потрібно вирівняти", - заявив голова Ради резервістів.

Тимочко припустив, що однією з причин, чому це стало можливим, є перехід на корпусну систему.

