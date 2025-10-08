Ночью в Черкассах раздавались взрывы, - СМИ

В ночь на среду, 8 октября 2025 года, в Черкассах раздавались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, громкие взрывы были слышны около 2 часов ночи. Город находился под атакой вражеских ударных дронов.

Больше информации о ночной атаке РФ на Черкассы на данный момент нет.

