Ночью в Черкассах раздавались взрывы, - СМИ
В ночь на среду, 8 октября 2025 года, в Черкассах раздавались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Как отмечается, громкие взрывы были слышны около 2 часов ночи. Город находился под атакой вражеских ударных дронов.
Больше информации о ночной атаке РФ на Черкассы на данный момент нет.
