Вночі у Черкасах лунали вибухи, - ЗМІ

У ніч проти середи, 8 жовтня 2025 року, у Черкасах лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, гучні вибухи було чути близько 2 години ночі. Місто перебувало під атакою ворожих ударних дронів.

Більше інформації щодо нічної атаки РФ на Черкаси на цю мить немає.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі