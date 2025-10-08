УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8664 відвідувача онлайн
Новини атака на Черкащину
730 0

Вночі у Черкасах лунали вибухи, - ЗМІ

шахед атакує Черкаси

У ніч проти середи, 8 жовтня 2025 року, у Черкасах лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, гучні вибухи було чути близько 2 години ночі. Місто перебувало під атакою ворожих ударних дронів.

Більше інформації щодо нічної атаки РФ на Черкаси на цю мить немає.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

вибух (4640) Черкаси (586) дрони (5930) Черкаська область (137) Черкаський район (63)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 