Вночі у Черкасах лунали вибухи, - ЗМІ
У ніч проти середи, 8 жовтня 2025 року, у Черкасах лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Як зазначається, гучні вибухи було чути близько 2 години ночі. Місто перебувало під атакою ворожих ударних дронів.
Більше інформації щодо нічної атаки РФ на Черкаси на цю мить немає.
