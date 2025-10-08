ЕС одобрил новое соглашение о зоне свободной торговли с Украиной: утверждение ожидается 13 октября

Послы Евросоюза согласовали новую редакцию соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и Украиной, которая должна заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Окончательное утверждение соглашения ожидается 13 октября на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

После принятия документа министрами стран-членов ЕС соглашение о DCFTA будет утверждено в рамках комитета ассоциации между Украиной и Евросоюзом в торговой конфигурации. Это произойдет после того, как украинская сторона также одобрит свою позицию.

После завершения всех процедур новые правила торговли между Украиной и ЕС вступят в силу.

