ЄС схвалив нову угоду про зону вільної торгівлі з Україною: затвердження очікується 13 жовтня

Посли Євросоюзу погодили нову редакцію угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) між ЄС та Україною, яка має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився в червні 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Остаточне затвердження угоди очікується 13 жовтня на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

Після ухвалення документа міністрами країн-членів ЄС угоду про DCFTA буде затверджено в рамках комітету асоціації між Україною та Євросоюзом у торговельній конфігурації. Це станеться після того, як українська сторона також схвалить свою позицію.

Після завершення всіх процедур нові правила торгівлі між Україною та ЄС набудуть чинності.

