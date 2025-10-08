УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9063 відвідувача онлайн
Новини Формат торгівлі ЄС з Україною
652 3

ЄС схвалив нову угоду про зону вільної торгівлі з Україною: затвердження очікується 13 жовтня

Допомога Україні від Європи

Посли Євросоюзу погодили нову редакцію угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) між ЄС та Україною, яка має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився в червні 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Остаточне затвердження угоди очікується 13 жовтня на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

Після ухвалення документа міністрами країн-членів ЄС угоду про DCFTA буде затверджено в рамках комітету асоціації між Україною та Євросоюзом у торговельній конфігурації. Це станеться після того, як українська сторона також схвалить свою позицію.

Після завершення всіх процедур нові правила торгівлі між Україною та ЄС набудуть чинності.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

торгівля (1420) Євросоюз (14269)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Думаю, це важливе досягнення. Ті, хто пречетний до цього рішення в Уряді та у Президента, дипломати, які займалися цим питанням, звичайно можуть пишатися. Я не займаюся бізнесом, але вважаю, що усе, що здатне оживити економіку та полегшити життя людей - правільно і дуже важливо.
показати весь коментар
08.10.2025 14:29 Відповісти
"Я не займаюся бізнесом," а чи ти займаєшся, щоб таке писати?
показати весь коментар
08.10.2025 14:48 Відповісти
дык авто теперечки можна буде бес растаможки ввезти?

а то зп як клавіатура у піяніни а пенісія як пе ніс.
А так виходить що після операцій і опромінювання мені їздити тіки в авто і як його придбати через антиукраїнські податки?
показати весь коментар
08.10.2025 14:58 Відповісти
 
 