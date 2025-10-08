Российский сенатор через украинское предприятие поставлял запчасти в РФ: ВАКС национализировал активы россиянина на 95 млн грн

По материалам Офиса Генерального прокурора Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору Совета федерации РФ от Костромской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в собственность государства взысканы активы на более 95 млн грн - право требования по контрактам, принадлежавшее подконтрольной сенатору компании-нерезиденту к украинскому предприятию ООО "Мотордеталь-Конотоп".

"Расследование установило, что российский политик через это предприятие поставлял запчасти в РФ, которые использовались в военно-промышленном комплексе страны-агрессора для производства техники", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя (ст. 110-2 УК Украины) осуществляют следователи ГСУ СБУ.

"Стоит заметить, что ранее, по материалам Офиса Генерального прокурора, в собственность государства уже переданы корпоративные права этого же предприятия, активы которого превышают 500 млн грн", - отмечают в Офисе генпрокурора.