Російський сенатор через українське підприємство постачав запчастини до РФ: ВАКС націоналізував активи росіянина на 95 млн грн
За матеріалами Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов до діючого сенатора ради федерації РФ від Костромської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, у власність держави стягнуто активи на понад 95 млн грн - право вимоги за контрактами, що належало підконтрольній сенатору компанії-нерезиденту до українського підприємства ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".
"Розслідування встановило, що російський політик через це підприємство постачав запчастини до РФ, які використовувалися у військово-промисловому комплексі країни-агресора для виробництва техніки", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування за фактом фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (ст. 110-2 КК України) здійснюють слідчі ГСУ СБУ.
"Варто зауважити, що раніше, за матеріалами Офісу Генерального прокурора, у власність держави вже передано корпоративні права цього ж підприємства, активи якого перевищують 500 млн грн", - наголошують в Офісі генпрокурора.
