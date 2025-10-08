В российском Новосибирске горит склад завода, производящего электронику и микросхемы для ВПК РФ. ВИДЕО
В российском Новосибирске горит склад "Завода припоев", который производит электронику и микросхемы, в том числе для российского оборонно-промышленного комплекса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых снято охваченное огнем помещение и столб черного дыма.
