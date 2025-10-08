РУС
Новости
4 167 15

В российском Новосибирске горит склад завода, производящего электронику и микросхемы для ВПК РФ. ВИДЕО

В российском Новосибирске горит склад "Завода припоев", который производит электронику и микросхемы, в том числе для российского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых снято охваченное огнем помещение и столб черного дыма.

Автор: 

+10
Мабуть мікросхему закоротило.
08.10.2025 14:26 Ответить
+3
Ну и няхай
08.10.2025 14:28 Ответить
+3
Гарне видовище!!!
08.10.2025 14:28 Ответить
Мабуть мікросхему закоротило.
08.10.2025 14:26 Ответить
К155ЛА3!
08.10.2025 15:07 Ответить
Володимире ваш жарт мало хто зрозуміє
08.10.2025 15:24 Ответить
Ну и няхай
08.10.2025 14:28 Ответить
Гарне видовище!!!
08.10.2025 14:28 Ответить
Там вже сніг випав. От би у грудні по котельних...
08.10.2025 14:31 Ответить
08.10.2025 14:36 Ответить
Ну хоч не згниє тепер.
08.10.2025 14:37 Ответить
Яка чудова психотерапія, там і стіни, як зафіксували кінолюбителі, зруйнувалися.
08.10.2025 14:40 Ответить
Цистернам з пальним вавпщє нє хочеться уєзжать з Новосибірська.
08.10.2025 14:46 Ответить
Паяльник коротнув...
08.10.2025 14:52 Ответить
паяльник впав на суху траву.Звичайна справа...
08.10.2025 15:25 Ответить
От би ще й сам завод спалахнув!..
08.10.2025 14:54 Ответить
Хтось задовбався паяти - тай закурив
08.10.2025 15:06 Ответить
Пожар більше схожий як на нафтобазі чим на якомусь заводі .
08.10.2025 15:12 Ответить
 
 