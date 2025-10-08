Правительство планирует ввести должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики

Парламентская фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру временно исполняющей обязанности министра культуры Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министра культуры Украины.

Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в ближайшее время премьер-министр Юлия Свириденко должна внести официальное представление в Верховную Раду.

"Голосование ожидаем на следующей пленарной неделе - после одобрения Комитетом гуманитарной и информационной политики, в чем не сомневаюсь", - отметила Кравчук.

