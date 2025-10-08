Правительство планирует ввести должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики
Парламентская фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру временно исполняющей обязанности министра культуры Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министра культуры Украины.
Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в ближайшее время премьер-министр Юлия Свириденко должна внести официальное представление в Верховную Раду.
"Голосование ожидаем на следующей пленарной неделе - после одобрения Комитетом гуманитарной и информационной политики, в чем не сомневаюсь", - отметила Кравчук.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Амандрапапупа
показать весь комментарий08.10.2025 16:28 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Погрібний Олександр
показать весь комментарий08.10.2025 16:29 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Ksenia VB
показать весь комментарий08.10.2025 16:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Olifant
показать весь комментарий08.10.2025 16:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вячеслав Перов
показать весь комментарий08.10.2025 16:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Василь Казімко
показать весь комментарий08.10.2025 17:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Kosantrans INC
показать весь комментарий08.10.2025 17:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль