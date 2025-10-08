РУС
Правительство планирует ввести должность вице-премьера по вопросам гуманитарной политики

Парламентская фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру временно исполняющей обязанности министра культуры Татьяны Бережной на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике - министра культуры Украины.

Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в ближайшее время премьер-министр Юлия Свириденко должна внести официальное представление в Верховную Раду.

"Голосование ожидаем на следующей пленарной неделе - после одобрения Комитетом гуманитарной и информационной политики, в чем не сомневаюсь", - отметила Кравчук.

Чого тільки зєрмаки не понапридумують, щоб чергову "корабельну сосну" прилаштувати.
08.10.2025 16:28 Ответить
Прилаштували чергову дармоїдку не тепленьке місце!
08.10.2025 16:29 Ответить
08.10.2025 16:30 Ответить
Тепер заживемо! Гуманітарна галузь розквітне й розбуяє.
08.10.2025 16:34 Ответить
цеж вже було...Олексі́й Миха́йлович Чернишо́в Міністр національної єдності України (2024-2025) Переформатування уряду: ліквідували Мін'єдності
08.10.2025 16:38 Ответить
Весь час добавлять посади, а це нагрузка для бюджету Коли ви вже подавитесь.? Ні честі ,ні сорому.
08.10.2025 17:15 Ответить
Та пля,придумайте і мені якесь міністерство,а я собі наберу радників та помічників
08.10.2025 17:25 Ответить
 
 