Уряд планує запровадити посаду віцепрем’єра з питань гуманітарної політики
Парламентська фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру тимчасової виконувачки обов’язків міністра культури Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України.
Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, найближчим часом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко має внести офіційне подання до Верховної Ради.
"Голосування очікуємо наступного пленарного тижня - після схвалення Комітетом гуманітарної та інформаційної політики, в чому не сумніваюсь", - зазначила Кравчук.
