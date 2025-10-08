Уряд планує запровадити посаду віцепрем’єра з питань гуманітарної політики

Парламентська фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру тимчасової виконувачки обов’язків міністра культури Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України.

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, найближчим часом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко має внести офіційне подання до Верховної Ради.

"Голосування очікуємо наступного пленарного тижня - після схвалення Комітетом гуманітарної та інформаційної політики, в чому не сумніваюсь", - зазначила Кравчук.

