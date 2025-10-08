УКР
Уряд планує запровадити посаду віцепрем’єра з питань гуманітарної політики

Парламентська фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру тимчасової виконувачки обов’язків міністра культури Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України.

Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, найближчим часом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко має внести офіційне подання до Верховної Ради.

"Голосування очікуємо наступного пленарного тижня - після схвалення Комітетом гуманітарної та інформаційної політики, в чому не сумніваюсь", - зазначила Кравчук.

Чого тільки зєрмаки не понапридумують, щоб чергову "корабельну сосну" прилаштувати.
08.10.2025 16:28 Відповісти
Прилаштували чергову дармоїдку не тепленьке місце!
08.10.2025 16:29 Відповісти
08.10.2025 16:30 Відповісти
Тепер заживемо! Гуманітарна галузь розквітне й розбуяє.
08.10.2025 16:34 Відповісти
цеж вже було...Олексі́й Миха́йлович Чернишо́в Міністр національної єдності України (2024-2025) Переформатування уряду: ліквідували Мін'єдності
08.10.2025 16:38 Відповісти
Весь час добавлять посади, а це нагрузка для бюджету Коли ви вже подавитесь.? Ні честі ,ні сорому.
08.10.2025 17:15 Відповісти
Та пля,придумайте і мені якесь міністерство,а я собі наберу радників та помічників
08.10.2025 17:25 Відповісти
 
 