Приложение "Резерв+" в ночь на 9 октября не будет работать из-за технических работ, - Минобороны
9 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут продолжаться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заблаговременно загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
