Застосунок "Резерв+" у ніч на 9 жовтня не працюватиме через технічні роботи, - Міноборони

Технічні роботи в Резерв+

9 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку "Резерв+" тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити документ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи завершаться о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

какая беда
08.10.2025 17:07 Відповісти
Планове копіювання даних ФСБ.
08.10.2025 18:29 Відповісти
 
 