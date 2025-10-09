В конце концов мы урегулируем ситуацию с российской войной, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп убежден, что ему удастся урегулировать ситуацию с войной РФ против Украины.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

По словам лидера США, он "урегулировал семь войн".

"Мы близки к улаживанию восьмой, и я думаю, мы в конце концов уладим ситуацию с Россией, которая является ужасной. Кстати, на прошлой неделе погибло 7 000 человек", - сказал Трамп.

