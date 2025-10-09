РУС
Новости
1 841 14

В конце концов мы урегулируем ситуацию с российской войной, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп убежден, что ему удастся урегулировать ситуацию с войной РФ против Украины.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

По словам лидера США, он "урегулировал семь войн".

"Мы близки к улаживанию восьмой, и я думаю, мы в конце концов уладим ситуацию с Россией, которая является ужасной. Кстати, на прошлой неделе погибло 7 000 человек", - сказал Трамп.

Автор: 

россия (97580) Трамп Дональд (6745) война в Украине (6458)
Топ комментарии
+6
За словами лідера США, він "врегулював сім воєн".

Мій дід пройшов дві війни. Виключив комп та ліг спать
показать весь комментарий
09.10.2025 08:27 Ответить
+3
головне красіво пообіцяти
показать весь комментарий
09.10.2025 08:29 Ответить
+3
Або падишах помре, або віслюк здохне...(с)
показать весь комментарий
09.10.2025 08:48 Ответить
Як той - так зразу
показать весь комментарий
09.10.2025 08:25 Ответить
Наш слоняра 💪💪💪
показать весь комментарий
09.10.2025 08:26 Ответить
Ваш слоняра по-любому !… с деменцией и памперсами 🤣…
показать весь комментарий
09.10.2025 08:54 Ответить
головне красіво пообіцяти
показать весь комментарий
09.10.2025 08:29 Ответить
Томагавки давай,козел. А то фламінги вже закінчилися,так і не почавшись.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:44 Ответить
А то , можна подумати, ні. Звичайно, що зрештою якось та...врегулюється . На якийсь час.
показать весь комментарий
09.10.2025 08:45 Ответить
Дементій Трамп the Peace Dealer
показать весь комментарий
09.10.2025 08:46 Ответить
Або падишах помре, або віслюк здохне...(с)
показать весь комментарий
09.10.2025 08:48 Ответить
Сім воєн...
Одна Албано-Вірменська чого вартувала!
показать весь комментарий
09.10.2025 08:51 Ответить
А вона точно завершилася? Я хвилююсь
показать весь комментарий
09.10.2025 08:59 Ответить
за чий рахунок?
показать весь комментарий
09.10.2025 08:51 Ответить
стесняюсь отэта спрасить. а 24 чяса уже закончились?
показать весь комментарий
09.10.2025 08:58 Ответить
Обєщалкін, нарцис, фанфарон, Хлестаков, високопоставлений профан "господар свого слова - дає і бере в зад",... - кожен може додати, - 21-го столілляв одній посудині
показать весь комментарий
09.10.2025 09:07 Ответить
 
 