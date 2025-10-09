УКР
Новини Заяви Трампа
Зрештою ми врегулюємо ситуацію з російською війною, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп переконаний, що йому вдасться врегулювати ситуацію з війною РФ проти України.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ.

За словами лідера США, він "врегулював сім воєн".

"Ми близькі до владнання восьмої, і я думаю, ми врешті-решт владнаємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7 000 людей", - сказав Трамп.

росія (68307) Трамп Дональд (7295) війна в Україні (6507)
Топ коментарі
+15
Сім воєн...
Одна Албано-Вірменська чого вартувала!
09.10.2025 08:51
+12
За словами лідера США, він "врегулював сім воєн".

Мій дід пройшов дві війни. Виключив комп та ліг спать
09.10.2025 08:27
+7
головне красіво пообіцяти
09.10.2025 08:29
Як той - так зразу
09.10.2025 08:25
За словами лідера США, він "врегулював сім воєн".

Мій дід пройшов дві війни. Виключив комп та ліг спать
09.10.2025 08:27
Наш слоняра 💪💪💪
09.10.2025 08:26
Ваш слоняра по-любому !… с деменцией и памперсами 🤣…
09.10.2025 08:54
Але без вживання кокаїну, як дехто!
09.10.2025 09:23
Не факт! Это вон клоуна колбасило, может у этого дорога другая
09.10.2025 10:00
Не факт…
09.10.2025 10:53
рудий психічнохворий врегулятор
09.10.2025 09:24
Угу..Рижому діду ще б процес власного сечовипускання врегулювати-був би білим рудим бойовим слоном зі старечим склерозом і мокрою матнею.
09.10.2025 09:57
головне красіво пообіцяти
09.10.2025 08:29
+100500.
09.10.2025 10:14
Томагавки давай,козел. А то фламінги вже закінчилися,так і не почавшись.
09.10.2025 08:44
А то , можна подумати, ні. Звичайно, що зрештою якось та...врегулюється . На якийсь час.
09.10.2025 08:45
Дементій Трамп the Peace Dealer
09.10.2025 08:46
Або падишах помре, або віслюк здохне...(с)
09.10.2025 08:48
Сім воєн...
Одна Албано-Вірменська чого вартувала!
09.10.2025 08:51
А вона точно завершилася? Я хвилююсь
09.10.2025 08:59
Президент Албанії вимагав від президента Франції привітання з цього приводу! Тож -- вона ТОЧНО закінчилась.
09.10.2025 10:16
взагалі-то Албано-Азербайджанську якощо бути точним!
09.10.2025 10:26
за чий рахунок?
09.10.2025 08:51
В кінцевому результаті заплатять і американці в тому числі, можливо що найбільше. От лише Трамп про це поки не знає.
09.10.2025 09:27
стесняюсь отэта спрасить. а 24 чяса уже закончились?
09.10.2025 08:58
Обєщалкін, нарцис, фанфарон, Хлестаков, високопоставлений профан "господар свого слова - дає і бере в зад",... - кожен може додати, - 21-го столілляв одній посудині
09.10.2025 09:07
в теорії автоматичного керування є такий термін PID-regulator

українці завжди з нього жартували, мовляв як не обчислюй, а прийдеться ручками під-регулювати

ну і якщо прочитати українською "the art of the peace deal" - теж виходить таке собі ...
09.10.2025 09:23
ага, через дві неділі
09.10.2025 09:24
Щоб врегулювати війну, треба розуміти її природу через знання історії, щоб вибрати спосіб врегулювання. Трамп не те, що не знає - він не здатний це пізнати.
09.10.2025 09:25
Чого ви всі прицепилися до Трампа? Так, він обіцяв, у нього не вийшло, його "друг" володя обдурив дідулю. Але я ще раз нагадую, що Трамп не наш президент. А наш президент обіцяв закінчити війну і якщо в нього не війде, то він відразу піде, щоб закінчували війну ті, що можуть. Пішов? Закінчив? До нього питань немає, а тільки до Трампа?
Президент України, як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності та додержання Конституції, має ключові повноваження для захисту держави, зокрема, приймає рішення про загальну чи часткову мобілізацію та введення воєнного стану у разі загрози незалежності, а також здійснює керівництво Збройними Силами України. Ці функції закріплені в Конституції України, яка визначає захист держави як найважливішу функцію Українського народу.
Чому президент України при отримані інформації про реальне вторгнення нападу кацапів не виконав те, що прописує Конституція, а навпаки полегшив проходження кацапів в глибину України?
09.10.2025 10:11
Хрен тебе, а не нобелевку, "миротворец". Надеюсь норвежцы не зассут и не прогнутся.
09.10.2025 10:11
Досить балакать. Роби вже хоч щось!!!
09.10.2025 10:52
І хто ж та решта?
09.10.2025 11:10
 
 