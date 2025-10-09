РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9650 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
381 0

РФ атаковала Украину 112 БПЛА: 87 целей уничтожено, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 9 октября. Сколько целей сбила ПВО?

Российские оккупанты атаковали Украину 112 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Более 70 из них -"шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях", - говорится в сообщении.

Сейчас атака рашистов продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака шахедов 9 октября. Сколько целей сбила ПВО?

Автор: 

обстрел (29915) ПВО (3174) Воздушные силы (2727) Шахед (1542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 