РФ атаковала Украину 112 БПЛА: 87 целей уничтожено, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты атаковали Украину 112 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Более 70 из них -"шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях", - говорится в сообщении.

Сейчас атака рашистов продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

