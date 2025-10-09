РФ атаковала Украину 112 БПЛА: 87 целей уничтожено, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты атаковали Украину 112 беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.
Более 70 из них -"шахеды".
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях", - говорится в сообщении.
Сейчас атака рашистов продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль