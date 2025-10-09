РФ атакувала Україну 112-ма БпЛА: 87 цілей знешкоджено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти атакували Україну 112 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.
Понад 70 із них - "шахеди".
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях", - йдеться в повідомленні.
Наразі атака рашистів триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
