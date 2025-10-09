Черноморск на Одесщине остался без света после российской атаки

После ночной атаки дронов Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения.

Об этом сообщил мэр Василий Гуляев, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, жители Черноморской громады! Враг снова совершил атаку на нашу громаду. Повреждена гражданская инфраструктура и частные дома", - говорится в сообщении.

Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах.

Известно о пострадавших.

"Электроснабжение в громаде отсутствует (кроме с. Бурлачей Балки). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением. Начинаем развертывание пунктов несокрушимости. В случае необходимости обращайтесь в аварийные службы.

Более подробную информацию, в частности - адреса пунктов, сообщу позже", - подытожил глава города.

