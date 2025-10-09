РУС
Черноморск на Одесщине остался без света после российской атаки

После ночной атаки дронов Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения.

Об этом сообщил мэр Василий Гуляев, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, жители Черноморской громады! Враг снова совершил атаку на нашу громаду. Повреждена гражданская инфраструктура и частные дома", - говорится в сообщении.

Критическая инфраструктура сейчас работает на генераторах.

Известно о пострадавших.

"Электроснабжение в громаде отсутствует (кроме с. Бурлачей Балки). Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением. Начинаем развертывание пунктов несокрушимости. В случае необходимости обращайтесь в аварийные службы.

Более подробную информацию, в частности - адреса пунктов, сообщу позже", - подытожил глава города.

Ворог знищує портову інфраструктуру в той час як в новоросійську порт спокійно експортує рашиську нафту.
09.10.2025 09:42 Ответить
бо русіє наши люді, згадую так ЗЕмразь казало....
09.10.2025 10:01 Ответить
Дуже шкода людей, які з настанням холодів залишилися без елементарного. Зруйнована інфрастуктура, оселі... Думаю терпець у Боневтіка увірвався і він дасть наказ вдарити по кацапах "Фламінгами"? Чи знову буде відосік з погрозами і звинувачення США та ЄС?
