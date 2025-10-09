УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9640 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Одещини
819 3

Чорноморськ на Одещині залишився без світла після російської атаки

Рашисти атакували Чорноморськ: у громаді блекаут

Після нічної атаки дронів Чорноморськ на Одещині залишився без електропостачання.

Про це повідомив мер Василь Гуляєв, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, мешканці Чорноморської громади! Ворог знову здійснив атаку на нашу громаду. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.

Відомо про постраждалих.

"Електропостачання у громаді відсутнє ( окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності. У разі потреби звертайтесь до Аварійних служб.

Більш детальну інформацію, зокрема адреси пунктів, повідомлю пізніше", - підсумував очільник міста.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рашисти атакували Чорноморськ: у громаді блекаут

Автор: 

обстріл (31258) Одеська область (3533) електроенергія (6410) Чорноморськ (46) блекаут (102) Одеський район (324)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворог знищує портову інфраструктуру в той час як в новоросійську порт спокійно експортує рашиську нафту.
показати весь коментар
09.10.2025 09:42 Відповісти
бо русіє наши люді, згадую так ЗЕмразь казало....
показати весь коментар
09.10.2025 10:01 Відповісти
Дуже шкода людей, які з настанням холодів залишилися без елементарного. Зруйнована інфрастуктура, оселі... Думаю терпець у Боневтіка увірвався і він дасть наказ вдарити по кацапах "Фламінгами"? Чи знову буде відосік з погрозами і звинувачення США та ЄС?
показати весь коментар
09.10.2025 10:14 Відповісти
 
 