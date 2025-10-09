Чорноморськ на Одещині залишився без світла після російської атаки

Після нічної атаки дронів Чорноморськ на Одещині залишився без електропостачання.

Про це повідомив мер Василь Гуляєв, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, мешканці Чорноморської громади! Ворог знову здійснив атаку на нашу громаду. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Критична інфраструктура наразі працює на генераторах.

Відомо про постраждалих.

"Електропостачання у громаді відсутнє ( окрім с. Бурлачої Балки). Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням. Розпочинаємо розгортання Пунктів незламності. У разі потреби звертайтесь до Аварійних служб.

Більш детальну інформацію, зокрема адреси пунктів, повідомлю пізніше", - підсумував очільник міста.

