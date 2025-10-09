Зеленский: Если россияне хотят нам делать блэкауты, то мы будем делать то же самое

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ответ на блэкауты, которые наносят российские удары по энергоинфраструктуре Украины, украинские силы будут давать зеркальный ответ.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Зеленский указал на Белгородское направление как одно из самых интенсивных, откуда летят ракеты, авиационные удары и корректируемые бомбы(КАБы), и где сосредоточены удары по Харьковщине и ее энергетической инфраструктуре. "Может им там в Белгороде достаточно в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это абсолютно справедливо. Мы же им говорили, что они должны понять: если они хотят нам делать блэкауты, - мы будем делать то же самое", - сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что гражданское население не является мишенью: украинские удары, по его словам, точечные и направлены на военные цели. "Мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской области, Курской области, - расстояние такое, что дает нам возможности применять различные виды, которые мы имеем на вооружении. Наши, кстати. Но украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда указывает задача", - добавил он.

