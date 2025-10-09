РУС
Новости Отключение электроэнергии
Зеленский: Если россияне хотят нам делать блэкауты, то мы будем делать то же самое

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ответ на блэкауты, которые наносят российские удары по энергоинфраструктуре Украины, украинские силы будут давать зеркальный ответ.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Зеленский указал на Белгородское направление как одно из самых интенсивных, откуда летят ракеты, авиационные удары и корректируемые бомбы(КАБы), и где сосредоточены удары по Харьковщине и ее энергетической инфраструктуре. "Может им там в Белгороде достаточно в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это абсолютно справедливо. Мы же им говорили, что они должны понять: если они хотят нам делать блэкауты, - мы будем делать то же самое", - сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что гражданское население не является мишенью: украинские удары, по его словам, точечные и направлены на военные цели. "Мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской области, Курской области, - расстояние такое, что дает нам возможности применять различные виды, которые мы имеем на вооружении. Наши, кстати. Но украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда указывает задача", - добавил он.

Зеленский Владимир (22185) блэкаут (42) война в Украине (6458)
Топ комментарии
+4
І є хоч один приклад відповіді?
09.10.2025 10:24 Ответить
+3
09.10.2025 10:31 Ответить
+1
Кончений нарік чергово знищує московію язиком і відосіками?
09.10.2025 10:25 Ответить
Зараз як дам! - боляче!
09.10.2025 10:23 Ответить
І є хоч один приклад відповіді?
09.10.2025 10:24 Ответить
Так робіть, не не тількі обіцяйте. Скількі вже блекаутів, а кацапи досі зі світлом
09.10.2025 10:25 Ответить
Кончений нарік чергово знищує московію язиком і відосіками?
09.10.2025 10:25 Ответить
Ефективно робити блекаути тільки для москви, бо навіть підер, рідне місце пуйла, мошквичів не особливо турбує. А на провінцію їм взагалі начхати. Так що всі зусилля треба направити на блекаути москви.
09.10.2025 10:25 Ответить
Кризис жанра? Неделю назад это уже было. А шутка повторенная дважды превращается в глупость? или нет)
09.10.2025 10:26 Ответить
золоті слова..., треба використовувати всі засоби й особливо час..., кожну божу ніч на рашкє щось повинно палати...
09.10.2025 10:27 Ответить
Будемо. Обов'язково будемо. Але потім десь колись в майбутньому.
09.10.2025 10:31 Ответить
09.10.2025 10:31 Ответить
09.10.2025 10:33 Ответить
...не мішки ворочати.
Пам'ятаємо, як ці шоу-мни контрнаступ готували.
Пів року ********* з кожної праски про контрнатуп, а потім обісрались, ще й людей загубили.
Я завжди вважав, що такі речі треба готувати таємно і робити несподівано для ворога, але ж тоді не буде шоу.
До отаннього сподівався, що то була така оперативна гра, щоб завести ворога в оману, але ж ніт!
Вони, своїми анонсами, надали цапам змогу вибудовати оборону, а потім кинули людей на анансований напрямок!
Я завжди казав, вони не блазні, вони- свідомі вороги!
09.10.2025 10:35 Ответить
Давно треба, а то один піз..ж. Через місяць Україна порине в блукаут. треба вже енергетиеку трансформатори вибивати.
09.10.2025 10:35 Ответить
Що значить "якщо", тормоз ти зелений? Вони це роблять четвертий рік, роззуй свої зеньки.
09.10.2025 10:51 Ответить
 
 