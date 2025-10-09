УКР
Зеленський: Якщо росіяни хочуть нам робити блекаути, то ми будемо робити те саме

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на блекаути, які завдають російські удари по енергоінфраструктурі України, українські сили даватимуть дзеркальну відповідь.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зеленський вказав на Бєлгородський напрямок як один із найінтенсивніших, звідки летять ракети, авіаційні удари та кориговані бомби (КАБи), і де зосереджено удари по Харківщині та її енергетичній інфраструктурі. "Може їм там у Бєлгороді досить у комфорті залишатись, якщо вони так роблять. Напевно, це абсолютно справедливо. Ми ж їм казали, що вони повинні зрозуміти: якщо вони хочуть нам робити блекаути, - ми будемо робити те саме", - сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що цивільне населення не є мішенню: українські удари, за його словами, точкові й спрямовані на військові цілі. "Ми не вбиваємо цивільне населення. Повірте, що стосується Бєлгородської області, Курської області, - відстань така, що дає нам можливості застосовувати різні види, які ми маємо на озброєнні. Наші, до речі. Але українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди вказує завдання", - додав він.

Зеленський Володимир (25742) блекаут (102) війна в Україні (6507)
+5
І є хоч один приклад відповіді?
09.10.2025 10:24 Відповісти
09.10.2025 10:24 Відповісти
+5
09.10.2025 10:31 Відповісти
09.10.2025 10:31 Відповісти
+3
Кончений нарік чергово знищує московію язиком і відосіками?
09.10.2025 10:25 Відповісти
09.10.2025 10:25 Відповісти
Зараз як дам! - боляче!
09.10.2025 10:23 Відповісти
09.10.2025 10:23 Відповісти
І є хоч один приклад відповіді?
09.10.2025 10:24 Відповісти
09.10.2025 10:24 Відповісти
Так робіть, не не тількі обіцяйте. Скількі вже блекаутів, а кацапи досі зі світлом
09.10.2025 10:25 Відповісти
09.10.2025 10:25 Відповісти
Кончений нарік чергово знищує московію язиком і відосіками?
09.10.2025 10:25 Відповісти
09.10.2025 10:25 Відповісти
Якийсь дивний у нього план - зализати дупу ху#ла досмерті...
09.10.2025 10:52 Відповісти
09.10.2025 10:52 Відповісти
Ефективно робити блекаути тільки для москви, бо навіть підер, рідне місце пуйла, мошквичів не особливо турбує. А на провінцію їм взагалі начхати. Так що всі зусилля треба направити на блекаути москви.
09.10.2025 10:25 Відповісти
09.10.2025 10:25 Відповісти
Кризис жанра? Неделю назад это уже было. А шутка повторенная дважды превращается в глупость? или нет)
09.10.2025 10:26 Відповісти
09.10.2025 10:26 Відповісти
золоті слова..., треба використовувати всі засоби й особливо час..., кожну божу ніч на рашкє щось повинно палати...
09.10.2025 10:27 Відповісти
09.10.2025 10:27 Відповісти
Будемо. Обов'язково будемо. Але потім десь колись в майбутньому.
09.10.2025 10:31 Відповісти
09.10.2025 10:31 Відповісти
09.10.2025 10:31 Відповісти
09.10.2025 10:31 Відповісти
09.10.2025 10:33 Відповісти
09.10.2025 10:33 Відповісти
...не мішки ворочати.
Пам'ятаємо, як ці шоу-мни контрнаступ готували.
Пів року ********* з кожної праски про контрнатуп, а потім обісрались, ще й людей загубили.
Я завжди вважав, що такі речі треба готувати таємно і робити несподівано для ворога, але ж тоді не буде шоу.
До отаннього сподівався, що то була така оперативна гра, щоб завести ворога в оману, але ж ніт!
Вони, своїми анонсами, надали цапам змогу вибудовати оборону, а потім кинули людей на анансований напрямок!
Я завжди казав, вони не блазні, вони- свідомі вороги!
09.10.2025 10:35 Відповісти
09.10.2025 10:35 Відповісти
А коли носилось по світу з своєю пєрємогою, чи нахрен послало генсека ООН, коли той з мирним планом їхав на перемовини.
09.10.2025 11:04 Відповісти
09.10.2025 11:04 Відповісти
Давно треба, а то один піз..ж. Через місяць Україна порине в блукаут. треба вже енергетиеку трансформатори вибивати.
09.10.2025 10:35 Відповісти
09.10.2025 10:35 Відповісти
Що значить "якщо", тормоз ти зелений? Вони це роблять четвертий рік, роззуй свої зеньки.
09.10.2025 10:51 Відповісти
09.10.2025 10:51 Відповісти
Бєлгородська та Курська у відповідь на удари по Україні це дзеркально?
09.10.2025 10:54 Відповісти
09.10.2025 10:54 Відповісти
Я собі уявляю ринг на якому боксують Кличко і вчитель балету.
09.10.2025 11:02 Відповісти
09.10.2025 11:02 Відповісти
Зеленскому надо отдельно записать видео с призывом прекратить взаимные дальнобойные атаки. Кратко и четко, чтобы даже для дебилов дошло кто виноват в том что пропал свет и тепло. Можно даже на русском для максимального эффекта.
09.10.2025 11:15 Відповісти
09.10.2025 11:15 Відповісти
Вова, твої понти не діють. Ти хоч щось зроби реально. Може Фуфлінго запусти?
09.10.2025 11:15 Відповісти
09.10.2025 11:15 Відповісти
 
 