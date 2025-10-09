Зеленський: Якщо росіяни хочуть нам робити блекаути, то ми будемо робити те саме
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на блекаути, які завдають російські удари по енергоінфраструктурі України, українські сили даватимуть дзеркальну відповідь.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зеленський вказав на Бєлгородський напрямок як один із найінтенсивніших, звідки летять ракети, авіаційні удари та кориговані бомби (КАБи), і де зосереджено удари по Харківщині та її енергетичній інфраструктурі. "Може їм там у Бєлгороді досить у комфорті залишатись, якщо вони так роблять. Напевно, це абсолютно справедливо. Ми ж їм казали, що вони повинні зрозуміти: якщо вони хочуть нам робити блекаути, - ми будемо робити те саме", - сказав президент.
Водночас Зеленський наголосив, що цивільне населення не є мішенню: українські удари, за його словами, точкові й спрямовані на військові цілі. "Ми не вбиваємо цивільне населення. Повірте, що стосується Бєлгородської області, Курської області, - відстань така, що дає нам можливості застосовувати різні види, які ми маємо на озброєнні. Наші, до речі. Але українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди вказує завдання", - додав він.
Пам'ятаємо, як ці шоу-мни контрнаступ готували.
Пів року ********* з кожної праски про контрнатуп, а потім обісрались, ще й людей загубили.
Я завжди вважав, що такі речі треба готувати таємно і робити несподівано для ворога, але ж тоді не буде шоу.
До отаннього сподівався, що то була така оперативна гра, щоб завести ворога в оману, але ж ніт!
Вони, своїми анонсами, надали цапам змогу вибудовати оборону, а потім кинули людей на анансований напрямок!
Я завжди казав, вони не блазні, вони- свідомі вороги!