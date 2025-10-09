Зеленський: Якщо росіяни хочуть нам робити блекаути, то ми будемо робити те саме

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на блекаути, які завдають російські удари по енергоінфраструктурі України, українські сили даватимуть дзеркальну відповідь.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зеленський вказав на Бєлгородський напрямок як один із найінтенсивніших, звідки летять ракети, авіаційні удари та кориговані бомби (КАБи), і де зосереджено удари по Харківщині та її енергетичній інфраструктурі. "Може їм там у Бєлгороді досить у комфорті залишатись, якщо вони так роблять. Напевно, це абсолютно справедливо. Ми ж їм казали, що вони повинні зрозуміти: якщо вони хочуть нам робити блекаути, - ми будемо робити те саме", - сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що цивільне населення не є мішенню: українські удари, за його словами, точкові й спрямовані на військові цілі. "Ми не вбиваємо цивільне населення. Повірте, що стосується Бєлгородської області, Курської області, - відстань така, що дає нам можливості застосовувати різні види, які ми маємо на озброєнні. Наші, до речі. Але українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди вказує завдання", - додав він.

