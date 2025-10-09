РУС
Существует большой риск, что Путин может начать мировую войну, - Зеленский

Зеленский об угрозе третьей мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в РФ может стать вызовом для Европы и повысить риск глобального конфликта. Он призвал к переговорам для снижения угрозы расширения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент заявил во время встречи с журналистами.

"Мобилизация - это точно потерянные рейтинги у лидера Российской Федерации. Он только из-за этого ее не делал. Поверьте, платить большие деньги за контракты точно они не хотели. Такие большие деньги, как они платили эти годы. Но они на это пошли. Представьте себе, какая цена защиты его личного рейтинга. И поэтому, если будет мобилизация, - то это вызов Европе. Он начнет большую войну", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такой риск существует, поскольку Путину нужно демонстрировать "успехи". В войне против Украины он уже использовал все, что мог "продать", и теперь вынужден распространять ложную информацию о якобы достигнутых результатах, которые на самом деле не имеют значения на поле боя.

"А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну", - добавил Зеленский.

Он отметил важность посадить Путина за стол переговоров, поскольку это может его остановить и уменьшить риски расширения военных действий.

"Я считаю, что Путин лично боится прекращения огня, потому что с прекращения огня выйти снова в войну ему сложно. Мы не можем это сравнивать даже с АТО и тому подобное. Это разные вещи. С полномасштабной войны уйти на прекращение огня, и начать потом снова полномасштабную войну, - это для них непросто", - отметил президент Украины.

война (1462) Зеленский Владимир (22185) путин владимир (32273)
Топ комментарии
+5
Точніше, Сцицирон!
09.10.2025 10:47 Ответить
+4
Боже, яке сказочне пророцтво. А шож ти, гнида рюська, робив коли ведучі розвідки світу казали тобі - раша нападе і саме кудой нападе - готував шляхи для їхнього вторгнення сам там де будуть входить в Україну. Патріот хрінов.
09.10.2025 10:42 Ответить
+3
Наш Ціцірон....
09.10.2025 10:37 Ответить
"Мобілізація - це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації" - хитрозроблене пуйло вже давно проводить тишком-нишком мобілізацію. Воно не таке дурне, щоб привселюдно її оголошувати. Та й рейтинги пуйла дуже мало цікавлять (на виборах йому намалюють потрібну цифру) на відміну від нашого Найвеличнішого.
09.10.2025 10:36 Ответить
Наш Ціцірон....
09.10.2025 10:37 Ответить
Точніше, Сцицирон!
09.10.2025 10:47 Ответить
09.10.2025 10:37 Ответить
"Він наголосив на важливості посадити Путіна за стіл перемовин, оскільки це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій."

Позавчора одне, вчора друге, сьогодні третє... Ох і лідор демократичного світу...
09.10.2025 10:37 Ответить
Шо за муйня? - а це він журналістів грузить
09.10.2025 10:39 Ответить
Мобілізація-це багато кацапів зі зброєю які незадоволені режимом )(уйла. До чого то призведе-усі знають
09.10.2025 10:42 Ответить
Боже, яке сказочне пророцтво. А шож ти, гнида рюська, робив коли ведучі розвідки світу казали тобі - раша нападе і саме кудой нападе - готував шляхи для їхнього вторгнення сам там де будуть входить в Україну. Патріот хрінов.
09.10.2025 10:42 Ответить
таке враження, шо з зєлічкіной братви, вчергове хтось на чомусь дуже крупно зашкварився! апірація - прікритіє! фламінго, а то ***** нападёт, блекаути, тамагавки,.... - всё смішалось в домі зєльонскіх!
09.10.2025 10:45 Ответить
Ц війна вже йде. Тільки сліпий не бачить...
09.10.2025 10:50 Ответить
Путі вже воює з НАТО, ЄС та США. Поки що лише на території України, як їх головний осередок - та вбиває українців, як головних представників - поки всіх не знищить або не підкорить відкривати другий фронт не доцільно.
09.10.2025 11:04 Ответить
Та хай вже почінає. Так все скоріше закінчиться і раши не буде існувати.
09.10.2025 11:05 Ответить
Навіщо прикидатися. Це б врятувало Україну.
09.10.2025 11:43 Ответить
ЗеТИ ГНИДА
09.10.2025 11:59 Ответить
 
 