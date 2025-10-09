Существует большой риск, что Путин может начать мировую войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в РФ может стать вызовом для Европы и повысить риск глобального конфликта. Он призвал к переговорам для снижения угрозы расширения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент заявил во время встречи с журналистами.

"Мобилизация - это точно потерянные рейтинги у лидера Российской Федерации. Он только из-за этого ее не делал. Поверьте, платить большие деньги за контракты точно они не хотели. Такие большие деньги, как они платили эти годы. Но они на это пошли. Представьте себе, какая цена защиты его личного рейтинга. И поэтому, если будет мобилизация, - то это вызов Европе. Он начнет большую войну", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что такой риск существует, поскольку Путину нужно демонстрировать "успехи". В войне против Украины он уже использовал все, что мог "продать", и теперь вынужден распространять ложную информацию о якобы достигнутых результатах, которые на самом деле не имеют значения на поле боя.

"А где могут быть быстрые его успехи? Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну", - добавил Зеленский.

Он отметил важность посадить Путина за стол переговоров, поскольку это может его остановить и уменьшить риски расширения военных действий.

"Я считаю, что Путин лично боится прекращения огня, потому что с прекращения огня выйти снова в войну ему сложно. Мы не можем это сравнивать даже с АТО и тому подобное. Это разные вещи. С полномасштабной войны уйти на прекращение огня, и начать потом снова полномасштабную войну, - это для них непросто", - отметил президент Украины.

