Існує великий ризик, що Путін може почати світову війну, - Зеленський

Зеленський про загрозу третьої світової війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація у РФ може стати викликом для Європи та підвищити ризик глобального конфлікту. Він закликав до переговорів для зниження загрози розширення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент заявив під час зустрічі з журналістами.

"Мобілізація – це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Такі великі гроші, як вони платили ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, – то це виклик Європі. Він почне велику війну", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що такий ризик існує, оскільки Путіну потрібно демонструвати "успіхи". У війні проти України він уже використав усе, що міг "продати", і тепер змушений поширювати неправдиву інформацію про нібито досягнуті результати, які насправді не мають значення на полі бою.

"А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", - додав Зеленський.

Він наголосив на важливості посадити Путіна за стіл перемовин, оскільки це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій.

"Я вважаю, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно. Ми не можемо це порівнювати навіть з АТО тощо. Це різні речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню, і розпочати потім знов повномасштабну війну, – це для них непросто", - зазначив президент України.

війна (1503) Зеленський Володимир (25742) путін володимир (24896)
"Мобілізація - це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації" - хитрозроблене пуйло вже давно проводить тишком-нишком мобілізацію. Воно не таке дурне, щоб привселюдно її оголошувати. Та й рейтинги пуйла дуже мало цікавлять (на виборах йому намалюють потрібну цифру) на відміну від нашого Найвеличнішого.
показати весь коментар
09.10.2025 10:36 Відповісти
09.10.2025 10:37 Відповісти
"Він наголосив на важливості посадити Путіна за стіл перемовин, оскільки це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій."

Позавчора одне, вчора друге, сьогодні третє... Ох і лідор демократичного світу...
09.10.2025 10:37 Відповісти
Шо за муйня? - а це він журналістів грузить
09.10.2025 10:39 Відповісти
Мобілізація-це багато кацапів зі зброєю які незадоволені режимом )(уйла. До чого то призведе-усі знають
09.10.2025 10:42 Відповісти
Боже, яке сказочне пророцтво. А шож ти, гнида рюська, робив коли ведучі розвідки світу казали тобі - раша нападе і саме кудой нападе - готував шляхи для їхнього вторгнення сам там де будуть входить в Україну. Патріот хрінов.
09.10.2025 10:42 Відповісти
таке враження, шо з зєлічкіной братви, вчергове хтось на чомусь дуже крупно зашкварився! апірація - прікритіє! фламінго, а то ***** нападёт, блекаути, тамагавки,.... - всё смішалось в домі зєльонскіх!
09.10.2025 10:45 Відповісти
Ц війна вже йде. Тільки сліпий не бачить...
09.10.2025 10:50 Відповісти
Путі вже воює з НАТО, ЄС та США. Поки що лише на території України, як їх головний осередок - та вбиває українців, як головних представників - поки всіх не знищить або не підкорить відкривати другий фронт не доцільно.
09.10.2025 11:04 Відповісти
Та хай вже почінає. Так все скоріше закінчиться і раши не буде існувати.
09.10.2025 11:05 Відповісти
 
 