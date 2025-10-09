Існує великий ризик, що Путін може почати світову війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мобілізація у РФ може стати викликом для Європи та підвищити ризик глобального конфлікту. Він закликав до переговорів для зниження загрози розширення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент заявив під час зустрічі з журналістами.

"Мобілізація – це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Такі великі гроші, як вони платили ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу. І тому, якщо буде мобілізація, – то це виклик Європі. Він почне велику війну", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що такий ризик існує, оскільки Путіну потрібно демонструвати "успіхи". У війні проти України він уже використав усе, що міг "продати", і тепер змушений поширювати неправдиву інформацію про нібито досягнуті результати, які насправді не мають значення на полі бою.

"А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", - додав Зеленський.

Він наголосив на важливості посадити Путіна за стіл перемовин, оскільки це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій.

"Я вважаю, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно. Ми не можемо це порівнювати навіть з АТО тощо. Це різні речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню, і розпочати потім знов повномасштабну війну, – це для них непросто", - зазначив президент України.

