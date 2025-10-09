Коробковский ГПЗ и ЛВДС "Ефимовка" поражены в Волгоградской области РФ, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Атака произошла в ночь на 9 октября.

"Коробковский газоперерабатывающий завод (Котово, Волгоградская обл., РФ) - один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн м³ природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.



ЛПДС "Ефимовка" (Ефимовка, Волгоградская обл., рф) - станция, которая обслуживает несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

На территории предприятий фиксировали взрывы, возник пожар. Сейчас информацию о последствиях поражения уточняют.

