Коробковський ГПЗ та ЛВДС "Єфімовка" уражено у Волгоградській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Атака відбулася у ніч на 9 жовтня.

"Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., рф) - один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.



ЛВДС "Єфімовка" (Єфімовка, Волгоградська обл., рф) - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік", - йдеться в повідомленні.

На території підприємств фіксували вибухи, виникла пожежа. Наразі інформацію про наслідки ураження уточнюють.

