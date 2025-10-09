УКР
Коробковський ГПЗ та ЛВДС "Єфімовка" уражено у Волгоградській області РФ, - Генштаб ЗСУ

Дрони атакували Волгоградську область. Влучання у Коробковський ГПЗ

Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Атака відбулася у ніч на 9 жовтня.

"Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл., рф) - один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС "Єфімовка" (Єфімовка, Волгоградська обл., рф) - станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік", - йдеться в повідомленні.

На території підприємств фіксували вибухи, виникла пожежа. Наразі інформацію про наслідки ураження уточнюють.

Гарна новина!
Палати повинна вся московія!
Слава ЗСУ!
09.10.2025 11:52 Відповісти
Кажуть, що очікування гірше за покаранняя. Тому пропоную московітам самим підпалювати та взривати свої НПЗ щоб не страждати від очікування дронів.
09.10.2025 12:04 Відповісти
 
 