Литва выразила РФ протест в связи с продолжением атак на Украину

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест России в связи с продолжающимися атаками на критически важную инфраструктуру Украины и ударами по мирному населению.

Отмечается, что в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах российского посольства, которому вручена нота протеста. В ней отмечается, что массированные обстрелы украинской территории приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и регулярным жертвам среди мирных жителей.

"В последние недели Россия осуществила одни из самых интенсивных атак против Украины, нанося удары по гражданскому населению и жизненно важным объектам по всей стране", - говорится в заявлении министерства.

В МИД отметили, что с 23 сентября прекращено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, что значительно повышает риск ядерной катастрофы на этом захваченном Россией объекте.

Также в ноте отмечается, что заявления кремлевских официальных лиц о якобы преданности России принципам Устава ООН и мира имеют ложный и лицемерный характер и лишь дополняют перечень военных преступлений.

Литва потребовала от России немедленного прекращения агрессии против Украины и заявила, что совместно с союзниками продолжит поддерживать Украину и укреплять ее обороноспособность.

