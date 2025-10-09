УКР
Литва висловила РФ протест у зв’язку з продовженням атак на Україну

Литва висловила РФ протест

Міністерство закордонних справ Литви висловило протест Росії у зв'язку з атаками, що тривають, на критично важливу інфраструктуру України та удари по мирному населенню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Зазначається, що до МЗС Литви було викликано тимчасового повіреного у справах російського посольства, якому вручено ноту протесту. У ній наголошується, що масовані обстріли української території призводять до руйнування громадянської інфраструктури та регулярних жертв серед мирних жителів.

"В останні тижні Росія здійснила одні з найінтенсивніших атак проти України, завдаючи ударів по цивільному населенню та життєво важливих об'єктах по всій країні", - йдеться в заяві міністерства.

У МЗС наголосили, що із 23 вересня припинено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС, що значно підвищує ризик ядерної катастрофи на цьому захопленому Росією об'єкті.

Також у ноті зауважується, що заяви кремлівських офіційних осіб про буцімто відданість Росії принципам Статуту ООН та миру мають хибний та лицемірний характер і лише доповнюють перелік воєнних злочинів.

Литва зажадала від Росії негайного припинення агресії проти України та заявила, що спільно із союзниками продовжить підтримувати Україну та зміцнювати її обороноздатність.

