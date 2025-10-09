Россияне сбросили 2 авиабомбы на Славянск: 6 человек ранены, среди них 1 пострадавший в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
Российские захватчики сегодня утром обстреляли Краматорский район Донецкой области, а именно город Славянск. Оккупанты, по предварительной информации, сбросили две авиабомбы.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По меньшей мере 6 человек ранены. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. Объемы нанесенного ущерба пока устанавливаются.
