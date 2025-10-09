РУС
Новости Обстрелы Донетчины
Россияне сбросили 2 авиабомбы на Славянск: 6 человек ранены, среди них 1 пострадавший в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Российские захватчики сегодня утром обстреляли Краматорский район Донецкой области, а именно город Славянск. Оккупанты, по предварительной информации, сбросили две авиабомбы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По меньшей мере 6 человек ранены. Среди пострадавших 1 человек находится в тяжелом состоянии. Объемы нанесенного ущерба пока устанавливаются.

Донецкая область
Также читайте: Сутки на Донетчине: ранен человек, повреждены 20 домов, 3 магазина, админздание и автомобиль. ФОТОрепортаж

армия РФ (20841) обстрел (29915) Донецкая область (10945) Краматорский район (753) Славянск (2672)
