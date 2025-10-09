Укрепление обороны Европы зависит от помощи Украине, - посол США в НАТО Витакер

Укрепление оборонных возможностей Европы напрямую зависит от поддержки Украины.

Об этом заявил глава Представительства США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Если говорить о доверии к Европе и ее преданности континентальной конвенционной безопасности, это напрямую связано с преданностью Европы тому, что происходит сейчас в Украине", - отметил дипломат.

Уитакер считает, что успех в укреплении собственной обороны на континенте будет зависеть от того, насколько Европа будет готова взять на себя большую ответственность за помощь Украине.

Также, по его словам, важно укреплять как прямые военные способности в Европе, такие как создание новых бригад и увеличение производства танков, так и осуществлять мероприятия по улучшению инфраструктуры, пограничного контроля и кибербезопасности.

Витакер отметил, что члены НАТО продолжают достигать целевых показателей Альянса по военным возможностям, и этот процесс "невозможно отделить от войны в Украине".

