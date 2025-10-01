РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8893 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
665 9

РФ не имеет значительных успехов на поле боя, пришло время сесть за стол переговоров, - посол США в НАТО Уитакер

Мэтью Витакер

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Россия должна признать, что настало время для мирных переговоров.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Уитакер отметил, что Россия ежедневно теряет сотни солдат, не достигая значительных успехов на поле боя Украины.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Россия ежедневно теряет сотни солдат, не достигая никаких значительных успехов в Украине. Россия должна признать, что пришло время для мира, и сесть за стол переговоров", - заявил посол США в НАТО.

Ранее Уитакер заявлял, что сейчас Россия пытается убедить США и весь мир, что она медведь, а не "бумажный тигр", как ранее утверждал американский президент Дональд Трамп.

Читайте также: Россия отказалась от любых переговоров по завершению войны в Украине, - Вэнс

Автор: 

переговоры (5159) россия (97473) Уитакер Мэтью (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путлєр бере Україну на виснаження - 20 - 100 м просування в день для нього це показник
показать весь комментарий
01.10.2025 21:32 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2025 21:39 Ответить
Начебто у костюмі, мабуть вчився престижному університеті а розуму нема ....
показать весь комментарий
01.10.2025 21:45 Ответить
Він розумний, бо не буде тупо повторювать тези Трампа, піде лісом у відставку.
показать весь комментарий
01.10.2025 22:05 Ответить
***** вже довели?
показать весь комментарий
01.10.2025 21:49 Ответить
пропоную, за ініціативою геніального доні, терміново зустрітися у стамбулі на веліколєпний пісділ.
бо, час спливає, а трампу дуже, ну дуже дуже хочеться нобелівську медальку.
а, в конкурентах у трампа, опозиційна юлєчка навальна та найдосвідченіший зе!гундос.
показать весь комментарий
01.10.2025 21:58 Ответить
"РФ не має значних успіхів на полі бою, настав час сісти за стіл переговорів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3577317

Тобто, якщо б Росія мала значні успіхи, то ніякі переговори не були би потрібні - нехай би Росія вже добила ту Україну, та й по тому.
показать весь комментарий
01.10.2025 22:01 Ответить
Шо вони там таке тяжке курять?
показать весь комментарий
01.10.2025 22:03 Ответить
Американські папуги повторють все за рудим дебілом. Тупо все. Санкцій та зброї не дають, це реальность. Остальне потужне балабольство, як ракети Пелікан нашого дебіла. Вы там миритеся как-то, чего-то и где-то. Мы нихрена деалть не будем. А чо такого.
показать весь комментарий
01.10.2025 22:04 Ответить
 
 