РФ не имеет значительных успехов на поле боя, пришло время сесть за стол переговоров, - посол США в НАТО Уитакер

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Россия должна признать, что настало время для мирных переговоров.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Уитакер отметил, что Россия ежедневно теряет сотни солдат, не достигая значительных успехов на поле боя Украины.

"Россия ежедневно теряет сотни солдат, не достигая никаких значительных успехов в Украине. Россия должна признать, что пришло время для мира, и сесть за стол переговоров", - заявил посол США в НАТО.

Ранее Уитакер заявлял, что сейчас Россия пытается убедить США и весь мир, что она медведь, а не "бумажный тигр", как ранее утверждал американский президент Дональд Трамп.

