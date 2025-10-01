РФ не имеет значительных успехов на поле боя, пришло время сесть за стол переговоров, - посол США в НАТО Уитакер
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Россия должна признать, что настало время для мирных переговоров.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Уитакер отметил, что Россия ежедневно теряет сотни солдат, не достигая значительных успехов на поле боя Украины.
"Россия ежедневно теряет сотни солдат, не достигая никаких значительных успехов в Украине. Россия должна признать, что пришло время для мира, и сесть за стол переговоров", - заявил посол США в НАТО.
Ранее Уитакер заявлял, что сейчас Россия пытается убедить США и весь мир, что она медведь, а не "бумажный тигр", как ранее утверждал американский президент Дональд Трамп.
бо, час спливає, а трампу дуже, ну дуже дуже хочеться нобелівську медальку.
а, в конкурентах у трампа, опозиційна юлєчка навальна та найдосвідченіший зе!гундос.
Тобто, якщо б Росія мала значні успіхи, то ніякі переговори не були би потрібні - нехай би Росія вже добила ту Україну, та й по тому.