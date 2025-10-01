731 10
РФ не має значних успіхів на полі бою, настав час сісти за стіл переговорів,- посол США в НАТО Вітакер
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія повинна визнати, що настав час для мирних переговорів.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вітакер зауважив, що Росія щодня втрачає сотні солдатів, не досягаючи значних успіхів на полі бою Україні.
"Росія щодня втрачає сотні солдатів, не досягаючи жодних значних успіхів в Україні. Росія повинна визнати, що настав час для миру, і сісти за стіл переговорів", - заявив посол США в НАТО.
Раніше Вітакер заявляв, що зараз Росія намагається переконати США та весь світ, що вона ведмідь, а не "паперовий тигр", як раніше стверджував американський президент Дональд Трамп.
