УКР
Новини Мирні перемовини
731 10

РФ не має значних успіхів на полі бою, настав час сісти за стіл переговорів,- посол США в НАТО Вітакер

Метью Вітакер

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія повинна визнати, що настав час для мирних переговорів.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вітакер зауважив, що Росія щодня втрачає сотні солдатів, не досягаючи значних успіхів на полі бою Україні.

"Росія щодня втрачає сотні солдатів, не досягаючи жодних значних успіхів в Україні. Росія повинна визнати, що настав час для миру, і сісти за стіл переговорів", - заявив посол США в НАТО.

Раніше Вітакер заявляв, що зараз Росія намагається переконати США та весь світ, що вона ведмідь, а не "паперовий тигр", як раніше стверджував американський президент Дональд Трамп.

Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні, - Венс

путлєр бере Україну на виснаження - 20 - 100 м просування в день для нього це показник
01.10.2025 21:32 Відповісти
Начебто у костюмі, мабуть вчився престижному університеті а розуму нема ....
01.10.2025 21:45 Відповісти
"РФ не має значних успіхів на полі бою, настав час сісти за стіл переговорів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3577317

Тобто, якщо б Росія мала значні успіхи, то ніякі переговори не були би потрібні - нехай би Росія вже добила ту Україну, та й по тому.
01.10.2025 22:01 Відповісти
01.10.2025 21:39 Відповісти
Він розумний, бо не буде тупо повторювать тези Трампа, піде лісом у відставку.
01.10.2025 22:05 Відповісти
***** вже довели?
01.10.2025 21:49 Відповісти
пропоную, за ініціативою геніального доні, терміново зустрітися у стамбулі на веліколєпний пісділ.
бо, час спливає, а трампу дуже, ну дуже дуже хочеться нобелівську медальку.
а, в конкурентах у трампа, опозиційна юлєчка навальна та найдосвідченіший зе!гундос.
01.10.2025 21:58 Відповісти
Шо вони там таке тяжке курять?
01.10.2025 22:03 Відповісти
Американські папуги повторють все за рудим дебілом. Тупо все. Санкцій та зброї не дають, це реальность. Остальне потужне балабольство, як ракети Пелікан нашого дебіла. Вы там миритеся как-то, чего-то и где-то. Мы нихрена деалть не будем. А чо такого.
01.10.2025 22:04 Відповісти
Ну , звісно , з ТАКИМ грізним виглядом - хто ж його не послухає ...?
01.10.2025 22:28 Відповісти
 
 