РФ не має значних успіхів на полі бою, настав час сісти за стіл переговорів,- посол США в НАТО Вітакер

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія повинна визнати, що настав час для мирних переговорів.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вітакер зауважив, що Росія щодня втрачає сотні солдатів, не досягаючи значних успіхів на полі бою Україні.

"Росія щодня втрачає сотні солдатів, не досягаючи жодних значних успіхів в Україні. Росія повинна визнати, що настав час для миру, і сісти за стіл переговорів", - заявив посол США в НАТО.

Раніше Вітакер заявляв, що зараз Росія намагається переконати США та весь світ, що вона ведмідь, а не "паперовий тигр", як раніше стверджував американський президент Дональд Трамп.

