РФ намагається переконати весь світ, що вона ведмідь, а не "паперовий тигр", - посол США в НАТО Вітакер

Зараз Росія намагається переконати США та весь світ, що вона ведмідь, а не "паперовий тигр", як раніше стверджував американський президент Дональд Трамп.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер на заході Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Американський дипломат зазначив, що Дональд Трамп розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки кожного разу, коли він робить пропозицію миру, очільник Кремля відповідає масованими обстрілами міст України.

За чотири роки росіяни втратили близько мільйона солдатів, наголосив Вітакер.

"Навіть равлик міг би вже залишити українсько-російський кордон і вже дістатися Польщі. А вони [російська армія] не можуть рухатися хоча б зі швидкістю равлика. А потім Росія намагається переконати нас, що вона ведмідь, а не паперовий тигр. Ця війна безглузда, і вона має закінчитися", - заявив посол США.

Вітакер зазначив, що НАТО зараз має справу з російською стратегією "ні війна, ні мир" (no war, no peace), коли Москва завдає асиметричних загроз (як-от зальоти дронів та літаків до країн НАТО), щоб "не перетнути межу", яка втягне США у повноцінну війну.

Альянс своєю чергою має знайти нові способи захисту.

"Але ми повинні навчитися не використовувати ракети вартістю $2 млн, щоб збити Shahed вартістю $600", - додав він.

Нагадаємо, раніше після зустрічі з президентом Зеленським лідер США Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може відвоювати всю свою територію.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".