РФ намагається переконати весь світ, що вона ведмідь, а не "паперовий тигр", - посол США в НАТО Вітакер

Посол США в НАТО Метью Вітакер

Зараз Росія намагається переконати США та весь світ, що вона ведмідь, а не "паперовий тигр", як раніше стверджував американський президент Дональд Трамп.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер на заході Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Американський дипломат зазначив, що Дональд Трамп розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки кожного разу, коли він робить пропозицію миру, очільник Кремля відповідає масованими обстрілами міст України.

За чотири роки росіяни втратили близько мільйона солдатів, наголосив Вітакер.

"Навіть равлик міг би вже залишити українсько-російський кордон і вже дістатися Польщі. А вони [російська армія] не можуть рухатися хоча б зі швидкістю равлика. А потім Росія намагається переконати нас, що вона ведмідь, а не паперовий тигр. Ця війна безглузда, і вона має закінчитися", - заявив посол США.

Вітакер зазначив, що НАТО зараз має справу з російською стратегією "ні війна, ні мир" (no war, no peace), коли Москва завдає асиметричних загроз (як-от зальоти дронів та літаків до країн НАТО), щоб "не перетнути межу", яка втягне США у повноцінну війну.

Альянс своєю чергою має знайти нові способи захисту.

"Але ми повинні навчитися не використовувати ракети вартістю $2 млн, щоб збити Shahed вартістю $600", - додав він.

Нагадаємо, раніше після зустрічі з президентом Зеленським лідер США Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може відвоювати всю свою територію.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром".

та ведмідь, ведмідь...
+3
+2
Вона вже нічого не намагається, все і так видно по вашій реакції на її дії.
та ведмідь, ведмідь...
Жарти з ядерною зброєю ні до чого,треба серйозно сприймати агресора з ядерною зброєю.
Одна мирна Чорнобильська наяву показала,що це таке.
Ведмідь з гівна
Та ведмидь, ведмідь.....
Який то бухає, то спить бухий, то сосе, але не лапу, а прутня у китайської панди....
Якби параша хотіла когось переконати у чомусь - вона б давно іпанула ядерною зброєю по Києву та Львову.
І навіть без ядерної боєголовки нам тут була пісда, як каже Кличко - вижили б далеко не всі.
москалі - то смердючі противні гієни.
Ага, це така нова порода, "Ведмідь-п*дорас"...
Їсть гівно, живе у гівні і ненавидить усіх, хто нелюбить гівно...)))
краще б США ПЕРЕКОНУВАЛИ СВІТ ,ЩО ВОНИ ОРЛИ, А НЕ ОШПАРЕНІ БРОЙЛЕРИ,ЧИ ТО "СТЕРВ'ЯТНИКИ",,,,
