Сейчас Россия пытается убедить США и весь мир, что она медведь, а не "бумажный тигр", как ранее утверждал американский президент Дональд Трамп.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер на мероприятии Transatlantic Forum on GeoEconomics в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Американский дипломат отметил, что Дональд Трамп разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку каждый раз, когда он делает предложение мира, глава Кремля отвечает массированными обстрелами городов Украины.

За четыре года россияне потеряли около миллиона солдат, отметил Уитакер.

"Даже улитка могла бы уже покинуть украинско-российскую границу и уже добраться до Польши. А они [российская армия] не могут двигаться хотя бы со скоростью улитки. А потом Россия пытается убедить нас, что она медведь, а не бумажный тигр. Эта война бессмысленна, и она должна закончиться", - заявил посол США.

Уитакер отметил, что НАТО сейчас имеет дело с российской стратегией "ни война, ни мир" (no war, no peace), когда Москва наносит асимметричные угрозы (например, залеты дронов и самолетов в страны НАТО), чтобы "не пересечь черту", которая втянет США в полноценную войну.

Альянс в свою очередь должен найти новые способы защиты.

"Но мы должны научиться не использовать ракеты стоимостью $2 млн, чтобы сбить Shahed стоимостью $600", - добавил он.

Напомним, ранее после встречи с президентом Зеленским лидер США Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может отвоевать всю свою территорию.

Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром".