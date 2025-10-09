Зміцнення оборони Європи залежить від допомоги Україні, - посол США в НАТО Вітакер

Зміцнення оборонних можливостей Європи напряму залежить від підтримки України.

Про це заявив очільник Представництва США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про довіру до Європи та її відданість континентальній конвенційній безпеці, це безпосередньо пов'язано з відданістю Європи тому, що відбувається зараз в Україні", - зазначив дипломат.

Читайте: РФ не має значних успіхів на полі бою, настав час сісти за стіл переговорів,- посол США в НАТО Вітакер

Вітакер вважає, що успіх у зміцненні власної оборони на континенті залежатиме від того, наскільки Європа буде готова взяти на себе більшу відповідальність за допомогу Україні.

Також, за його словами, важливо зміцнювати як прямі військові спроможності у Європі, такі як створення нових бригад і збільшення виробництва танків, так і здійснювати заходи щодо покращення інфраструктури, прикордонного контролю та кібербезпеки.

Вітакер зазначив, що члени НАТО продовжують досягати цільових показників Альянсу щодо військових спроможностей, і цей процес "неможливо відокремити від війни в Україні".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ